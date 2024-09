"Schiffbruch von ter Stegen": Spanische Presse zerlegt den Keeper des FC Barcelona

Mundo Deportivo titelte "Error Fatal", Marca nannte ter Stegen den "traurigen Protagonisten des Spiels", AS schrieb "Schiffbruch von ter Stegen" und nannte das folgenschwere Zuspiel des 32-jährigen Deutschen auf Eric Garcia einen "selbstmörderischen Pass".

In der 10. Minute erhielt Abwehrspieler Garcia die Rote Karte, weil er nach einem Abspielfehler ter Stegens gegen Takumi Minamino die Notbremse gezogen hatte. "Wir haben uns in dieser Situation nicht gut verstanden. Für Eric tut es mir leid, denn am Ende musste er darunter leiden und wir fast 80 Minuten mit einem Spieler weniger spielen", sagte der Nationalkeeper zu seinem Patzer: "Es ist etwas passiert, was nicht hätte passieren dürfen."

Maghnes Akliouche brachte Monaco in Überzahl in Führung (16.), doch Jungstar Lamine Yamal glich mit einer starken Einzelaktion aus (28.). Beim entscheidenden Tor des eingewechselten George Ilenikhena sah ter Stegen erneut nicht gut aus (71.).