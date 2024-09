"Vielleicht besser, ein GOAT in Hoffenheim zu sein": Andrej Kramaric bereut geplatzten Wechsel zum FC Bayern nicht

Kramaric über Müller: "Fast auch ein GOAT von Bayern München"

Das erreichte er auch mit einem fast eigenen Spielstil - selbst bezeichnet sich Kramaric als "Raumdeuter" und schließt sich somit der Begrifflichkeit an, die Thomas Müller einst seiner Rolle gab. Dass er nie in derselben Mannschaft Seite an Seite mit dem heutigen Bayern-Rekordspieler auflaufen konnte, ist das einzige, was Kramaric am geplatzten Wechsel 2020 stört.

"Er ist eine Legende, fast wie mein Idol. Er ist der beste Raumdeuter aller Zeiten für mich", lobte der Kroate das Bayern-Urgestein und verlieh ihm ebenso seinen Titel: "Was er macht, wie er das Spiel liest, wie er mit den Spielern kommuniziert, ist etwas Besonderes. Ich bin glücklich, dass ich mit ihm schon das Trikot wechseln durfte. Er ist ein super Mensch, Topspieler, fast auch ein GOAT von Bayern München."

Nach dem 3:2-Auftaktsieg gegen Kiel durch einen Dreierpack von Andrej Kramaric folgten für die TSG Hoffenheim zwei Niederlagen - so rutschte man auf Platz 14 der Bundesliga-Tabelle ab. Am Samstag geht es für Kramaric und Co. zu Union Berlin.

Bis zum ersten Duell mit Thomas Müller und seinen Bayern muss sich der kroatische Torjäger noch etwas gedulden - am 17. Spieltag, also erst im Januar, geht es für die TSG nach München. Dafür wartet am 34. Spieltag ein besonderes Highlight: Der Saisonabschluss zuhause gegen den FCB.