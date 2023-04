FC Bayern München, News und Gerüchte: Matthäus sieht Kahns Position durch Hoeneß geschwächt

Lothar Matthäus sieht in Uli Hoeneß' Besuch bei Thomas Tuchel eine Schwächung von Klub-Boss Oliver Kahn. Um den verweigerten Elfmeter für den BVB gibt es weiter Diskussionen - und beim Spiel gegen Hertha BSC stehen einige Serien auf dem Spiel. Aktuelle News und Gerüchte zum FCB.

Kahn selbst hatte sich kürzlich ob der Diskussionen um seine Person gelassen gezeigt: "Ich konzentriere mich zu 100 Prozent auf meine Arbeit. Und das heißt jetzt: Wie können wir deutscher Meister werden? Alles andere interessiert mich nicht", sagte er am Freitag im Gespräch mit Münchner Merkur/tz .

Matthäus weiter: "Natürlich schwächt er damit Oliver Kahn. Er hat ein Zeichen an Kahn gesetzt. Du musst aktiver sein, du musst auf die Menschen zugehen. Das ist Bayern München. Bayern München ist ein Miteinander und man muss miteinander reden. Ich glaube, da war Uli Hoeneß nicht zufrieden, wie Oliver Kahn das nach außen demonstriert hat."

Für Lothar Matthäus eine weitere Schwächung der Position von Kahn. "An die Führung ist es ganz sicher kein gutes Zeichen, dass er sich vom Tegernsee aufmachen muss, um nach München zu fahren und vor dem Training dann demonstrativ auf dem Platz mit dem Trainer spricht", sagte Matthäus bei Sky . "Ein Zeichen an Oliver Kahn - und kein gutes Zeichen, würde ich sagen."

Die Meldungen um eine mögliche Absetzung von Oliver Kahn als Vorstandsvorsitzender der Bayern bei der nächsten Aufsichtsratssitzung am 22. Mai reißen nicht ab. Am Donnerstag hatte Bayern-Patriarch Uli Hoeneß - Mitglied des Aufsichtsrates - das Training von Thomas Tuchel besucht und sich mit diesem angeregt unterhalten.

FC Bayern München, News: Kemme spielt auf "FCB-Geschmäckle" an

Der Ärger über Schiedsrichter Sascha Stegemann und den Video-Assistenten Robert Hartmann ist noch nicht verraucht. Nun sorgt auch die Tatsache, dass Hartmann aus dem Allgäu stammt und damit Teil des Bayerischen Fußballverbandes ist, für Aufregung.

"Dass er aus dem Allgäu kommt, bietet eine ganz, ganz große Angriffsfläche. Mal wieder", sagte Sky-Expertin Tabea Kemme. Der Gedanke dahinter ist klar: Der FC Bayern profitierte vom 1:1 der Dortmunder am Freitag beim VfL Bochum, Hartmann könnte somit theoretisch nicht ganz unparteiisch sein.

"Da müssen wir die Leine ein bisschen enger führen. Da müssen wir uns alle an einen Tisch setzen und mit offenen Karten spielen, auch was das Einsetzen angeht", so die frühere Nationalspielerin weiter.

Kemmes Kollege Lothar Matthäus regte sich derweil darüber auf, dass Hartmann bei der 2:3-Niederlage des Hamburger SV in der 2. Liga beim 1. FC Magdeburg am Samstag vom DFB direkt wieder als Video-Assistent eingesetzt wurde.

"Den nehme ich erstmal raus! Er ist ja nach dieser Diskussion psychisch auch angekratzt", schimpfte Matthäus: "Aber heute wird er wieder eingesetzt und trifft wieder eine Entscheidung, die für mich nicht hundertprozentig nachvollziehbar ist, wo es für mich keine klare Fehlentscheidung war."

Der 43-Jährige hatte Schiri Harm Osmers aufgefordert, sich eine Szene anzuschauen, in der dieser auf Elfmeter für den HSV entschieden hatte. Osmers nahm den Strafstoß in der Folge zurück.