FC Bayern München, News und Gerüchte: Julian Nagelsmanns Co-Trainer Dino Toppmöller bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Julian Nagelsmanns bisheriger Assistent Dino Toppmöller wird als neuer Trainer von Eintracht Frankfurt gehandelt. Noussair Mazraoui hat Einblicke in sein emotionales Auf und Ab gegeben. Beim Sport1-Doppelpass wurde über Thomas Müller debattiert. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

Bei der Eintracht wurden zuletzt auch Matthias Jaissle von RB Salzburg und Borussia Dortmunds U19-Trainer Mike Tullberg als mögliche Glasner-Nachfolger gehandelt. Glasner ist noch bis 2024 gebunden. Am 3. Juni trifft er mit seiner Mannschaft im DFB-Pokalfinale auf RB Leipzig. In der Bundesliga ist die Eintracht seit zehn Spielen sieglos.

Nach einigen Jahren als Cheftrainer in Luxemburg wechselte Toppmöller 2020 als Nagelsmanns Assistent zu RB Leipzig. 2021 zogen die beiden gemeinsam zum FC Bayern weiter, wo das Trainerteam Ende März entlassen wurde. Als Spieler stieg der Sohn von Eintrachts Ex-Trainer Klaus Toppmöller 2003 mit dem Klub in die Bundesliga auf.

Dino Toppmöller wird als neuer Trainer von Eintracht Frankfurt gehandelt. Laut Bild ist der bisherige Co-Trainer von Julian Nagelsmann der wahrscheinlichste Nachfolgekandidat für Oliver Glasner, von dem sich der Klub im Sommer trennen könnte. Spätestens seit der Niederlage gegen die TSG Hoffenheim samt Roter Karte und Wutanfall bei der Pressekonferenz steht der Österreicher in Frankfurt zur Disposition.

© getty

FC Bayern München: Noussair Mazraoui meldet sich zu Wort

Noussair Mazraoui hat Einblicke in sein emotionales Auf und Ab gegeben. "Fußball ist ein seltsamer Sport", sagte der 25-jährige Rechtsverteidiger nach dem 2:1-Sieg gegen Werder Bremen. "An einem Tag bist du der schlechteste Spieler und in einer anderen Woche spielst du dann wieder, machst das gut, bereitest ein Tor vor und bist wieder happy. Die Emotionen gehen rauf und runter."

Der Marokkaner fehlte in Folge der Weltmeisterschaft in Katar wochenlang wegen einer Herzbeutelentzündung und bekam nach Genesung kaum Spielzeit, weshalb er sich nach eigener Auskunft beim FC Bayern "vergessen" gefühlt habe. Aufgrund von Verletzungsproblemen bei seinen Konkurrenten begann er zuletzt aber zweimal in Folge. Gegen Werder bereitete er Leroy Sanés zwischenzeitliches 2:0 vor.

"Eine Vorlage ist für mich als Rechtsverteidiger etwas, was mich noch einmal extra glücklich macht. Das ist etwas, womit ich dem Team helfen kann", sagte Mazraoui. "Wenn man betrachtet, dass dies in der entscheidenden Phase der Meisterschaft passiert, dann ist es für mich und mein Selbstvertrauen besonders wichtig."