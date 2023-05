Transfers, News und Gerüchte: Eintracht-Ansage bei Kolo Muani - Manchester City heiß auf Bayern-Star?

Langsam nähert sich das Sommer-Transferfenster und immer mehr mögliche Transfers tun sich auf. Alle Transfer-News und Gerüchte vom 7. Mai 2023.

Deshalb könnte Smith Rowe in diesem Sommer laut der Sun verkauft werden, um Geld in die Transfer-Kasse zu spülen. Laut dem Bericht seien West Ham und Aston Villa interessiert. Der 22-Jährige steht beim Klub aus London noch bis 2026 unter Vertrag.

Jörg Schmadtke ist offenbar der Wunschkandidat des FC Liverpool für den vakanten Posten des Sportdirektors. Wie der Telegraph am späten Samstagabend berichtete, habe es in den vergangenen Tagen intensive Gespräche mit dem Klub von Teammanager Jürgen Klopp gegeben.

Der englische Daily Mirror schreibt nun, dass auch Manchester City an dem 20-Jährigen interessiert sei. In den letzten Wochen gab es bereits Gerüchte über ein Interesse des FC Liverpool.

Eintracht Frankfurt könnte sich in diesem Sommer auch dazu entscheiden, den Franzosen bei sich zu behalten. "Auf lang laufenden Verträgen sitzt es sich immer besonders gut", sagte Vorstandssprecher Axel Hellmann bei BildTV . Kolo Muani sei für ihn "mit das Heißeste, was es auf dem jungen Stürmermarkt im Moment verfügbar ist."

Der mittlerweile 37-jährige Modric stand am Samstag beim erstmaligen Gewinn der Copa del Rey, durch das 2:1 gegen Osasuna, zwar nicht in der Startelf, wurde nach 82 Minuten aber für Toni Kroos eingewechselt und sagte nach Abpfiff zu Carrusel Deportivo: "Ich möchte natürlich bei Real Madrid weitermachen. Der Verein ist mein ganzes Leben, Real Madrid ist mein ganzes Leben."

© imago images

Oliver Glasner

Vorstandssprecher Axel Hellmann hat die Zukunft von Trainer Oliver Glasner beim Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt über das Saisonende hinaus offengelassen. Der Klub müsse sich mit der Frage beschäftigen: "Sind wir in einer Form in der Bundesliga, die zukunftsweisend ist? In diesem Sinne sollten wir die nächsten Tage und Wochen ins Land gehen lassen und dann schauen, wie wir damit umgehen", sagte Hellmann am Sonntag bei Bild-TV.

Die Eintracht zog zwar am Mittwoch ins Finale des DFB-Pokals ein, in der Liga warten die Hessen durch die Niederlage bei der TSG Hoffenheim (1:3) aber seit zehn Spielen auf einen Sieg. Die Qualifikation für das internationale Geschäft über die Bundesliga ist in weite Ferne gerückt.

Zudem habe die Eintracht die Debatte über Glasners Zukunft nicht begonnen, sie sei dadurch entstanden, "dass unsere Offerte nicht angenommen wurde", sagte Hellmann: "Vieles hängt davon ab, wie sich Glasner positioniert. Wir haben ihm ein Vertragsangebot gemacht vor einiger Zeit - darauf ist er nicht eingegangen." Glasner besitzt beim Pokalfinalisten noch einen Vertrag bis 2024.