FC Bayern: Schweinsteiger auf der Zehn, Scholl in der Innenverteidigung?! Die beste FCB-Elf laut ChatGPT

Die Künstliche Intelligenz hat entschieden! Wir haben ChatGPT gebeten, den besten FC Bayern München der Geschichte zusammenzustellen. Es wird mitunter vogelwild.

Laut ChatGPT gewinnt im Tor Oliver Kahn das Duell vor Manuel Neuer - kann man so entscheiden. Aber Mehmet Scholl als Innenverteidiger aufzustellen, erschließt sich wohl nur, wenn man eine Künstliche Intelligenz ist. Ein Spieler in den Honorable Mentions hat uns dagegen völlig aus der Bahn geworfen.

Aber ok, es geht ja nicht um unsere Vorlieben, sondern um die beste Elf in der Geschichte des FC Bayern München für ChatGPT, in der Formation 4-2-3-1.