Favoritencheck zu den French Open: Wer wird Rafael Nadals Nachfolger?

"Der König ist tot, lang lebe der König!" So oder so ähnlich lautet das Motto der diesjährigen French Open im Feld der Männer. Mit Rafael Nadal verpasst DER Dominator der vergangenen Jahre Roland Garros. Wenn der Spieler ausfällt, der 14 (!) der vergangenen 18 Turniere auf der roten Asche von Paris gewonnen hat, öffnet das unweigerlich das Feld für alle anderen Spieler. Doch wer schafft es am ehesten, in die übergroßen Fußstapfen des Sandplatz-Königs zu treten?

Bei den Frauen war es an der Spitze lange einsam um die zweifache French-Open-Siegerin Iga Swiatek. In dieser Saison hat sich jedoch ein hochkarätiges Triumvirat an der Spitze der WTA herausgebildet, das fast alle Titel unter sich ausmacht. Wird das in Paris anders?

Wenn also die Erfahrung "Noles" großes Plus ist, dann liefert seine aktuelle Form das größte Gegenargument auf der Jagd nach der historischen Nummer 23. Bei keinem der drei Sandplatz-Turniere, die Djokovic diese Saison gespielt hat, kam er über das Viertelfinale hinaus, nicht einmal beim unterklassigen 250-Event in Banja Luka. Madrid verpasste er verletzungsbedingt komplett. Überhaupt steht hinter der Fitness der Nummer Drei der Welt ein großes Fragezeichen. Der Ellenbogen macht ihm zu schaffen.

Kneidl: Sowohl der gesunde Menschenverstand als auch das Alter gebieten es, den "Djoker" hier als Erstes aufzuzählen. Der 36-Jährige schaffte es seit 2005 als einziger Spieler neben Nadal, Roland Garros mehrfach zu gewinnen. 2016 und 2021 war es der Serbe, der den Coupe de Mousquetaires in den Himmel von Paris streckte. Djokovic weiß also ganz genau, was es braucht, um bei den French Open zu triumphieren. Dazu kommen 20 weitere Grand-Slam-Siege.

Obendrein musste sie in Rom im dritten Satz gegen Rybakina aufgeben, eine Verletzung am Oberschenkel machte Sorgen. Glück im Unglück, es war wohl nichts Ernstes. "Es ist mein Lieblingsturnier, ich freue mich, wieder hier zu sein", sagte sie bei der Auslosungszeremonie am Donnerstag. "Hier bin ich immer besonders motiviert, noch härter zu trainieren."

Swiatek ist für fast alle Spielerinnen immer noch zwei bis drei Nummern zu groß und verteilte zuletzt weiter "Bagels" (6:0-Sätze) und "Breadsticks" (6:1-Sätze). Aber gegen ihre Hauptkonkurrentinnen Aryna Sabalenka und Elena Rybakina hat sie es auch auf Sand immer schwerer, weil sie über Technik, Beweglichkeit und ihren Topspin kommt, aber eben nicht mit dieser "rohen Gewalt". In Stuttgart gewann sie das Finale gegen Sabalenka, zwei Wochen später verlor sie das Rematch im Endspiel von Madrid in drei Sätzen.

Prognose: Ich lege mich fest: Am Ende der zwei Wochen in Paris wird sich wieder ein Spanier jubelnd in den Sand werfen. Alcaraz holt das Ding!

Doch dann folgte der Triumph bei den US Open. Auch dieses Jahr gewann der junge Spanier auf Sand bereits die Turniere von Buenos Aires, Barcelona und Madrid. Damit ist er wieder der erfolgreichste Sandplatz-Spieler der Saison. Dazu kommt der Masters-Titel in Indian Wells. Die Auslosung hat den Tennisfans potenziell ein episches Halbfinale gegen Djokovic beschert. Mit dem besseren Ende für die personifizierte Zukunft dieses Sports.

Kneidl: "Carlitos" wird bei den Buchmachern ganz vorne gesehen und geht als großer Favorit in das zweite Grand Slam des Jahres. Und genau das könnte der ausschlaggebende Punkt werden. Wie geht der 20-Jährige mit dem immensen Druck um, der ihm in der Hitze von Paris aufgeladen wird? Bereits vergangenes Jahr waren sich viele sicher, dass er es sein würde, der seinen Landsmann Nadal auf dem Court Philippe Chatrier entthronen würde. Am Ende spielte Alcaraz längst nicht so befreit auf wie bei den Turnieren zuvor und schied schon im Viertelfinale gegen Alexander Zverev aus.

Petri: Jahrelang schöpfte die Belarussin ihr unheimliches Potenzial gerade in den Grand Slams nicht aus, scheiterte am wackligen Aufschlag, an den eigenen Nerven oder was auch immer. Spätestens bei den Australian Open ist nach dem hochklassigen Finalsieg über Rybakina der Knoten geplatzt. Sabalenka spielt mittlerweile deutlich konstanter, auch wenn seitdem "nur" ein Turniersieg dazukam. Aber eben im Finale von Madrid, auf Sand, gegen Swiatek.

Medvedev hat diese Saison zurück zu alter Stärke gefunden. Nach seinem 2022 zum Vergessen verlor er seinen Rang als Nummer Eins der Welt, nach dem enttäuschendem Drittrunden-Aus bei den Australian Open flog er sogar aus den Top Ten. Danach legte "die Maschine" den Schalter um und gewann fünf Turniere - inklusive Titel in der ewigen Stadt. Folgt nun in der Stadt der Liebe die nächste Sandplatz-Romanze?

Kneidl: Es ist schon eine Sensation an sich, dass man den Russen als Mitfavoriten bei einem Sandplatzturnier nennen muss. Mit seinem Triumph beim Masters in Rom überraschte Medvedev jeden - allen voran sich selbst. Von einer neu entwickelten Liebe für die rote Asche wollte der 27-Jährige im Nachhinein zwar nicht sprechen, allerdings scheint er sich mit dem von ihm einst so verhassten Belag zumindest versöhnt zu haben. Beeindruckend war auch sein Weg zum Titel: Neben seinem Erzrivalen Stefanos Tsitsipas besiegte er auch den jungen Holger Rune. Beide fühlen sich auf Sand bedeutend wohler als auf anderen Belägen, beide bissen sich an der neuen Nummer Zwei der Welt die Zähne aus.

Rybakina wurde in Moskau geboren, tritt aber mittlerweile für Kasachstan an. Von ihrer Persönlichkeit her komplettiert sie die energische Swiatek und die aggressive Sabalenka perfekt - sie wirkt nämlich immer so, als könnte sie keiner Fliege etwas zuleide zu tun und fast etwas etwas verschüchtert. Was aber nicht heißt, dass sie nicht enormes Powertennis spielen kann. Sie reist mit dem Titel in Rom im Gepäck an, aber der war extrem kurios: Von sechs Gegnerinnen mussten drei mitten im Match verletzt aufgeben.

Rune wird sicher auch in Paris das ein oder andere Ausrufezeichen setzen. Ein Fragezeichen ist dagegen seine angeschlagene Schulter, die ihm diese Saison schon Probleme bereitet hat und seine teilweise bockige Einstellung auf dem Court, die ihn in engen Situationen das ein oder andere Match gekostet hat.

Schon werden erste Parallelen gezogen, Rune sei für die Rivalität zwischen Alcaraz und Sinner das, was Djokovic für die legendäre Rivalität zwischen Nadal und Federer war: der Spielverderber. In der diesjährigen Sandplatzsaison setzte die Nummer Sechs der Welt schon einige Ausrufezeichen. Im Endspiel von Monte Carlo unterlag er knapp Andrey Rublev, in München verteidigte er seinen Titel und in Rom schaltete er Novak Djokovic und Casper Ruud aus, bevor dann erst im Finale gegen Medvedev Endstation war.

Bleibt nur noch Ostapenko, Siegerin 2017, als absolute Wildcard. Die Lettin ist die personifizierte "Mir doch alles sch***egal"-Einstellung, hält kein Blatt vor den Mund und legt sich gern mit so ziemlich allen an. Ihr Fitnesslevel ... nun ja, schreit zumindest nicht "Profisportlerin". An schlechten Tagen kann sie gegen alle verlieren - aber an guten auch gegen alle gewinnen, und die guten Tage waren in den vergangenen Monaten zumindest wieder häufiger. Sie könnte im Viertelfinale auf Sabalenka treffen.

So ist der Aufstieg von Coco Gauff ins Stocken geraten. Die mittlerweile 19-Jährige, im Finale letztes Jahr von Swiatek geputzt, hat ihre Vorhand immer noch nicht zur Waffe schmieden können und lässt sich gerade von Top-Spielerinnen immer noch zu leicht in die Defensive drängen. In den drei großen Sandplatzturnieren zuletzt gewann sie zusammengenommen nur drei Matches. Krejcikova, immerhin French-Open-Siegerin 2021, traf im März und April dreimal in Folge in einem Achtelfinale auf Sabalenka und verlor dreimal.

Petri: Wo in der WTA so lange enorme Ausgeglichenheit herrschte und auch mal eine Siegerin buchstäblich aus dem Nichts kommen konnte, scheint das aktuell weniger möglich - die "Big Three" da oben sind zu stark. Dem Trio hilft aber auch, dass "die zweite Garde gerade" schwächelt.

© getty

French Open, Favoritencheck - Best of the Rest: Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner, Casper Ruud

Kneidl: Stefanos Tsitsipas ist zwar in der Weltrangliste noch einen Platz vor Rune an Nummer Fünf gesetzt, allerdings spricht die Bilanz diese Saison eine andere Sprache. Der Grieche schied in Monte Carlo nach zuletzt zwei Titeln in Folge bereits im Viertelfinale aus und konnte dieses Jahr bislang noch kein Turnier gewinnen. Besonders für die Sandplatzsaison hatte sich der 24-Jährige mehr vorgenommen - am Ende steht nur ein (verlorenes) Finale in Barcelona zu Buche. Zu wenig für seine eigenen hohen Ansprüche, die er auch in Roland Garros dieses Jahr nicht erfüllen können wird.

Ähnlich sieht die Lage beim Weltranglisten-Achten aus. Jannik Sinners Höhepunkt auf Sand war das Halbfinale in Monte Carlo. Danach musste er sich krankheitsbedingt aus dem Turnier in Barcelona zurückziehen, verpasste Madrid komplett und schied beim Heimturnier in Rom bereits im Achtelfinale aus. Sinner sucht seine Form und wird sie wohl auch in Paris nicht mehr rechtzeitig finden. Für dieses Jahr geht von ihm keine Gefahr aus.

Auch von Casper Ruud sind diese Saison keine Sternstunden zu erwarten. Der Norweger hat eine enttäuschende erste Saisonhälfte hinter sich. Einzig in Estoril ging er mit dem Pokal nach Hause. Natürlich war es ein 250 Event - noch nie konnte er Turniere der höheren Kategorien gewinnen. Zwar erreichte er in Rom das Halbfinale, von einem weiteren Finaleinzug in Paris wie letztes Jahr ist die Nummer Vier der Welt in dieser Form aber meilenweit entfernt.