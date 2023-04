Oliver Kahn beim FC Bayern vor dem Aus? Warum der Vorstandsvorsitzende in der Kritik steht

Nach den Entwicklungen der vergangenen Monate und dem Aus in der Champions League wird rund um den FC Bayern München über eine mögliche Ablösung des Vorstandsvorsitzende Oliver Kahn gemunkelt. Was kann man Kahn vorwerfen?

Im DFB-Pokal scheiterten die Münchner unterdessen an zwei Außenseitern. Vergangene Saison blamabel 0:5 gegen Borussia Mönchengladbach, kürzlich knapp gegen den SC Freiburg. In der Champions League folgte auf das beschämende Aus gegen den FC Villarreal nun immerhin ein deutlich besser verdauliches gegen Manchester City. Nach dem Weiterkommen gegen die Star-Auswahl von Paris Saint-Germain im Achtelfinale schlug sich der FC Bayern trotz des deutlichen Ergebnisses (0:3, 1:1) auch gegen die aktuell vermutlich beste Mannschaft der Welt ordentlich.

Die am einfachsten messbare Bewertungskategorie von Oliver Kahns bisheriger Amtszeit als Vorstandsvorsitzender ist selbstverständlich die sportliche Bilanz - und die ist zumindest für Münchner Verhältnisse nicht gut. Seit Sommer 2021 gewann der FC Bayern lediglich einen Meistertitel, ein zweiter könnte in diesem Jahr noch folgen. Der Vorsprung auf Verfolger Borussia Dortmund beträgt sechs Spieltage vor Saisonende aber lediglich zwei Punkte.

Die zwei Hauptvorwürfe der Führungsriege an Nagelsmann waren inkonstante Leistungen und ein angeblicher Verlust der Kabine. An der Inkonstanz änderte sich unter Nachfolger Thomas Tuchel bisher nichts, innerhalb weniger Wochen wurden darüber hinaus bereits zwei Titel verspielt. Den angeblichen Verlust der Kabine dementierten etliche Spieler umgehend ziemlich deutlich. Zumindest kurzfristig wirkte sich der Trainerwechsel eher negativ aus.

© imago images

Oliver Kahn beim FC Bayern: Öffentlichkeitsarbeit

Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge prägten jahrelang die sogenannte Abteilung Attacke. Wenn es sportlich oder warum auch immer mal nicht lief, gingen die beiden in der Öffentlichkeit auf Konfrontationskurs und lenkten die Aufmerksamkeit von der Mannschaft auf sich selbst. Kahn wählte in seiner bisher rund zweijährigen Amtszeit meist eine gegensätzliche Strategie. Wenn es Erklärungsbedarf gab, dann machte er sich rar.

Etwa im Herbst 2021, als Nagelsmann die vor sich hin wabernden Corona- und Katar-Debatten mehr oder weniger in Eigenregie moderieren musste. Oder auch in den vergangenen Wochen, als der FC Bayern nach dem überraschenden Trainerwechsel zwei Titel verspielte und beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim einen fußballerischen Tiefpunkt erreichte. Statt persönlicher Statements streute Kahn lieber Plattitüden-Tweets ein. In der Öffentlichkeit kommt er eher kalt und unnahbar an.

Kurioser Randaspekt: Im vergangenen Sommer gab Kahn der hauseigenen Website ein Interview, indem er ein Resümee seiner ersten Saison als Vorstandsvorsitzender zog. Was er gelernt habe? "Dass es für die Öffentlichkeit von großer Bedeutung ist, dass die handelnden Personen des FC Bayern in der Außenwahrnehmung präsent sind - und zwar dauerhaft präsent. Weil das Identität stiftet." Grundlegend geändert hat Kahn an seinem Auftreten in der Folge aber nichts.

Tiefpunkt in Sachen Öffentlichkeitsarbeit war wohl die Jahreshauptversammlung 2021, die vorzeitig abgebrochen mit Tumulten endete. Zuvor hatte der Klub mit allen Mitteln versucht, dem Katar-Sponsoring kritisch gegenüberstehende Mitglieder mundtot zu machen. Immerhin daraus hat Kahn gelernt: In der Folge wurde der Dialog mit den Fans gesucht, die JHV 2022 lief folgerichtig gesitteter ab.