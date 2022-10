FC Bayern München: Fragen und Antworten zur Jahreshauptversammlung

Am Samstagabend steigt die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München. Was steht auf dem Programm? Droht erneut ein Eklat? Und wie steht es um das Thema Katar? Fragen und Antworten.

JHV des FC Bayern: Wo und wann?

Die Jahreshauptversammlung des FC Bayern München beginnt am Samstag, den 15. Oktober um 18 Uhr im Münchner Audi Dome. Zutritt haben nur Personen, die dem Klub seit mindestens 1. Januar 2022 angehören und das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die Veranstaltung wird auch auf den digitalen Kanälen des Klubs online übertragen.

Im Vergleich zum Vorjahr werden diesmal deutlich mehr Teilnehmer erwartet. Das liegt einerseits an der entspannteren Pandemie-Lage und andererseits an der Terminierung auf ein Wochenende. 2021 fand die JHV an einem Donnerstagabend statt, was die Anreise für Mitglieder außerhalb Münchens erschwerte.

JHV des FC Bayern: Welche Wahlen stehen an?

Herbert Hainer stellt sich der Wiederwahl als Präsident. "Ich würde mich sehr glücklich schätzen, dem Verein weitere drei Jahre als Präsident zu dienen", wird der 68-Jährige in einer offiziellen Aussendung zitiert. "Es ist mir eine Ehre, ein Teil dieses Klubs mit seiner einzigartigen Fan-Gemeinde zu sein."

2019 wurde Hainer mit rund 98 Prozent der Stimmen zum Nachfolger von Uli Hoeneß gewählt. "Er wird bei dieser Wahl sicherlich schlechter abschneiden als beim letzten Mal. Ich rechne aber dennoch mit einem klaren Ergebnis", sagt Alexander Salzweger zu SPOX und GOAL. Er ist Sprecher des Club Nr. 12, der Vereinigung aktiver Bayern-Fans.

Professor Dr. Dieter Mayer und Walter Mennekes treten erneut für die Posten als Vizepräsidenten an. Gewählt wird darüber hinaus der Ehrenrat, der bei Differenzen zwischen einzelnen Mitgliedern und Vorstand vermitteln soll.

© imago images Herbert Hainer stellt sich bei der JHV der Wiederwahl als Präsident: 2019 war er mit rund 98 Prozent ins Amt gewählt worden.

JHV des FC Bayern: Was steht auf der Tagesordnung?

Die offizielle Tagesordnung umfasst neun Punkte, im Vergleich zum Vorjahr fehlt die Kategorie "Anträge" - was daran liegen dürfte, dass es diesmal keine gibt. Salzweger sind "aus der organisierten Fanszene bisher keine Anträge bekannt".

Im Vorfeld der letztjährigen JHV wurde ein von Mitglied Michael Ott eingereichter Antrag, über die Fortsetzung des umstrittenen Katar-Sponsorings abzustimmen, abgelehnt, was für Unverständnis sorgte.

Tagesordnung:

Bericht des Präsidenten Rechenschaftsbericht der Vizepräsidenten Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über den Jahresabschluss Entlastung des Präsidiums Bericht des Vorstands der FC Bayern München AG Wahl des Präsidiums Wahl des Ehrenrates Wahl der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss Verschiedenes

JHV des FC Bayern: Droht erneut ein Eklat?

"Hainer raus"-Rufe, die spontane Rede eines Mitglieds auf einem Stuhl und ein völlig bedienter Ehrenpräsident Uli Hoeneß: Im vergangenen Jahr endete die JHV des FC Bayern mit einem Eklat. Wegen des abgelehnten Ott-Antrags herrschte eine grundsätzlich gereizte Stimmung, ausgelöst wurden die bizarren Szenen schließlich durch den vorzeitigen Veranstaltungs-Abbruch trotz ausstehender Wortmeldungen einiger Mitglieder.

Ob diesmal ähnliche Szenen drohen, "steht und fällt mit der Sitzungsleitung", sagt Salzweger: "Wenn Präsident Herbert Hainer und Herr Prof. Dr. Mayer die Leute letztes Jahr am Ende hätten ausreden lassen, hätte es sicher nicht so geknallt. Die Verantwortlichen haben immerhin schnell eingesehen, dass sie zu arrogant aufgetreten sind." Tatsächlich zeigte sich Hainer kurz darauf einsichtig: "Im Nachhinein wäre es sicherlich besser gewesen, weiterzumachen."

Als Mitgrund für die letztjährige Eskalation sieht Salzweger auch den Aufbau der Veranstaltung, wie er in einem Interview mit SPOX und GOAL im September anmerkte: "Warum gibt es bei einer Mitgliederversammlung des e.V. einen Finanzbericht der AG? Warum werden eine halbe Stunde lang Pokale präsentiert, die wir bei den Siegerehrungen im Stadion alle schon gesehen haben? Und am Ende heißt es: Sorry, für Diskussionen haben wir keine Zeit mehr." Tatsächlich begann der Tagesordnungspunkt "Verschiedenes" bei der JHV 2021 erst kurz vor Mitternacht.

Diese Kritik sei laut Salzweger auch bei einem Mitglieder-Workshop des Klubs vor einigen Wochen angebracht worden: "Da hieß es von allen Seiten: Strafft das Programm. Die Tagesordnungspunkte müssen natürlich abgearbeitet werden. Die Frage ist nur, wie lange. Eine Straffung hängt weniger mit der Tagesordnung an sich zusammen, sondern wie man sie lebt." Er rechne damit, dass es "der Verein verstanden hat und es anpassen wird".