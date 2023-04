FC Bayern - News und Gerüchte: Müller und Goretzka äußern Kritik am Rasen - Hoeneß in der Kabine

Der FC Bayern ist gegen Manchester City im Viertelfinale der Champions League gescheitert. Anschließend wurde unter anderem der Rasen in der Allianz Arena als eine Ursache identifiziert. Zudem reagierte Yann Sommer auf seine Kritiker. Und: Uli Hoeneß war nach der Partie in der Kabine. Die News und Gerüchte zum FCB.

Gut für die Bayern also, dass mit Peter Sauer im Mai ein erfahrener neuer Greenkeeper anfängt , der bislang für den VfL Wolfsburg im Amt ist.

Goretzka merkte an, dass "schon alle die längsten Stollen drunter" hatten, "die erlaubt sind, aber es ist schon schwierig, mal abgesehen davon, was mit dem Ball passiert, ist einfach der Stand extrem schwierig. Und viele, die hierher kommen, erschrecken sich auch ein bisschen". Er räumte aber auch ein: "Das soll jetzt auch nicht die Ausrede Nummer 1 sein."

Was den Platz angeht, legte Müller nach: "Dass der Platz rutschig ist, haben wir zwar gewusst, können es aber auch nicht verhindern." Ähnlich äußerte sich auch Teamkollege Leon Goretzka: "Ich weiß nicht, ob Ihr auch die Möglichkeit hattet, neben dem Spielfeld zu stehen, aber ich denke, wenn man sich den mal genauer anguckt, dann beantwortet sich die Frage von selbst."

Müller nannte als Faktoren im Heimspiel gegen City zwei Aspekte, auf die man keinen Einfluss hatte: "Wir hatten auch noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem 12. und 13. Mann, sowohl der Schiedsrichter als auch der Platz waren jetzt nicht unbedingt in den kleinen Entscheidungen auf unserer Seite."

Der FC Bayern ist durch ein 1:1 im Rückspiel des Viertelfinals der Champions League an Manchester City gescheitert (Hinspiel: 0:3). Anschließend äußerten sich unter anderem Thomas Müller und Leon Goretzka zum nächsten Rückschlag, nannten dabei aber auch Kritik an externen Kriterien.

© getty

FC Bayern - News: Yann Sommer rechtfertigt sich gegen Kritik

Nach dem CL-Aus des FC Bayern am Mittwoch gegen Manchester City (1:1) äußerte sich Torhüter Yann Sommer erstmals zur zuletzt geäußerten Kritik an seinen Leistungen.

Angesprochen auf den Vorwurf, dass er zu klein sei, um etwa den Fernschuss von Rodri im Hinspiel gegen City (0:3) zu halten, sagte Sommer: "Was soll ich dazu sagen? Sehr unsachlich, meiner Meinung nach. Aber ich bin da relativ relaxt. Ich konzentriere mich wirklich auf die Dinge, die ich beeinflussen kann, die wichtig für mich sind."

Der Schweizer (1,83 m) räumte außerdem ein, durchaus sehr selbstkritisch zu sein: "Ich probiere, ich analysiere, ich bin sehr selbstkritisch, das könnt Ihr mir glauben. Ich analysiere meine Spiele sehr genau mit dem Torwart-Coach, mit meinem Team. Und wir schauen in kleinen Details, was noch besser sein kann, welche Bälle noch besser gespielt werden können, die Positionen und so weiter."