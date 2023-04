FC Bayern München vs Manchester City: Gewinner, Verlierer, Noten und Einzelkritiken

Der FC Bayern München ist durch das 1:1 gegen Manchester City im Viertelfinal-Rückspiel zwar aus der Champions League ausgeschieden, bot aber seine bisher reifste und dominanteste Vorstellung. Zwei Mittelfeldspieler waren im Boss-Modus, Leroy Sané zauberte und sogar Sadio Mané wirkte auch auf dem Platz gefährlich.

Nur ein Spieler erinnerte an eine einstige Chaos-Legende. Die Gewinner und Verlierer, Noten und Einzelkritiken des Spiels.

© getty Gewinner des Spiels: Erling Haaland (Manchester City) Bei seinem verschossenen Elfmeter ließ sich der Starstürmer vielleicht noch etwas vom Trash Talk der Bayern und den wilden Münchner Fans hinter dem Tor aus dem Konzept bringen. Bei seinem Treffer zum 1:0 blieb der Norweger dann aber gewohnt cool vor dem Tor. Nach dem Tor ließ sich Haaland ausgiebig und demonstrativ feiern - so als wollte er den Bayern-Fans im Stadion deutlich machen: Genau so ein Mittelstürmer fehlt den Münchnern.

© imago Gewinner des Spiels: Joshua Kimmich (FCB) Er stemmte sich noch mehr als alle anderen Bayern gegen das Aus. Er war der Aggressive Leader im Mittelfeld, spielte zahlreiche starke Pässe und hörte nie auf zu kämpfen. Kimmich scheute auch beim Elfmeter der Bayern nicht die Verantwortung und verwandelte kühl zum 1:1. Der klare Boss der Münchner.

© imago Verlierer des Spiels: Dayot Upamecano (FCB) Upamecano, bekannt für sein wildes Gependel zwischen Genie und Wahnsinn, erwischte wieder einen gebrauchten Abend. Seine Rote Karte wurde noch zu Recht wegen einer Abseitsstellung Haalands zurückgenommen, sein per minimalem Handspiel verschuldeter Elfmeter blieb bestehen. Vor Haalands Führungstreffer rutschte er unglücklich weg. Erinnert in seinen Bewegungen und Aktionen zunehmend an Samuel Osei Kuffour, bei dem auch oft das Chaos regierte, aber der dennoch weltklasse war und es zum Publikumsliebling beim FC Bayern schaffte.

© getty FC Bayern München - Manchester City: Die Aufstellungen FC Bayern München vs. Manchester City - 1:1 (0:0) Tore 0:1 Haaland (57.), 1:1 Kimmich (83., Elfmeter) Aufstellung FC Bayern München Sommer - Pavard (77. Stanisic), Upamecano, de Ligt, Joao Cancelo (63. Davies) - Kimmich, Goretzka - Sané (64. Mané), Musiala (72. Müller), Coman - Choupo-Moting (71. Tel) Aufstellung Manchester City Ederson - Akanji, Stones, Ruben Días, Aké (68. Laporte) - Rodrigo, De Bruyne (88. Walker), Gündogan - Bernardo Silva, Haaland (86. Alvarez), Grealish Gelbe Karten Cancelo (11.), Upamecano (35.), Kimmich (45.+1.), Pavard (60.), Stanisic (88.) - Ederson (44.), Gündogan (45.+1.), Aké (54.), Laporte (85.)

© imago FC Bayern München: Torhüter Yann Sommer: Ging als Sieger aus dem Duell mit Haaland beim Elfmeter - auch wenn er nicht hielt, sondern der Norweger übers Tor schoss. Zeigte mehrere präzise lange Pässe im Aufbau. Beim Gegentreffer machtlos, als Haaland alleine vor ihm einschieben durfte. Ansonsten nicht viel geprüft. Note: 3.

© getty FC Bayern München: Verteidigung Benjamin Pavard: Wenige offensive Vorstöße die Grundlinie entlang, dafür aber mehrere gute Steilpässe in der Spieleröffnung. Defensiv immer konsequent in den Zweikämpfen und ohne Fehler. Mehr aber auch nicht. Wurde in der 77. Minute ausgewechselt, für ihn kam Josip Stanisic. Note: 3,5. Dayot Upamecano: Bereits in Halbzeit eins zweimal im Fokus: In der 19. Minute wurde ihm schon die Rote Karte gezeigt, der Platzverweis wurde aber zurückgenommen, weil Haaland im Abseits stand. Danach war Upamecano der Verursacher des Handelfmeters, den Haaland verschoss. Bei Haalands Treffer zum 0:1 leistete er sich dann einen wilden Ausrutscher. Auf diesem Niveau darf so etwas nicht passieren. Danach wie schon im Hinspiel ziemlich von der Rolle. Note: 5. Matthijs de Ligt: Unterbrach mehrere Angriffe von ManCity - teilweise schon auf Höhe der Mittellinie. Klärte mehrfach bei hohen Bällen im Bayern-Strafraum. Leistete sich hinten keine Patzer, war aber zu beschäftigt in der Defensive, um gefährliche Vorstöße zu wagen. Note: 3. João Cancelo: Sah in der 11. Minute schon Gelb, als er Bernardo Silva deftig am Fuß traf. Bei seinen offensiven Vorstößen hatte ihn sein portugiesischer Landsmann danach immer gut unter Kontrolle. Die eine oder andere gefährliche Flanke von ihm hätte den Bayern vorne gut getan. Wurde in der 63. Minute für Alphonso Davies ausgewechselt. Note: 3.

© imago FC Bayern München: Mittelfeld Joshua Kimmich: Hatte in einer überaus ordentlichen und auffälligen ersten Halbzeit seine auffälligste Szene, als er nach dem äußerst fragwürdigen Elfmeterpfiff beiläufig zu Haaland spazierte und ihm offenbar etwas zuraunte. Das setzte eine Ereigniskette in Gang, in der Leon Goretzka, Schiedsrichter Clement Turpin, wieder Goretzka und die Südkurve gewichtige Rollen spielten und die mit Haalands Fehlschuss in den Fröttmaninger Himmel endete. Kurz vor dem Halbzeitpfiff zettelte er im besten Aggressive-Leader-Stil eine mittelgroße Rudelbildung im Mittelfeld an. Hatte aber auch einige starke Steilpässe im Repertoire und sorgte dafür, dass die wild angreifenden Bayern trotzdem strukturiert wirkten. Zeigte Haaland dann kurz vor Schluss, wie man Elfmeter sicher verwandelt. Note: 2. Leon Goretzka: Vergab in der 24. Minute aus aussichtsreicher Position, als ihm sein Schuss zu hoch geriet. Hatte wenige Minuten zuvor schon Ederson mit einer verunglückten und letztlich sehr harmlosen Bogenlampe geprüft. Seine zwei Versuche, Haaland beim Elfmeter am Rande der Legalität zu irritieren, zeigten ihre Wirkung auf den Top-Torjäger. Bewies auch in der Folge Qualitäten in der in München lange etwas vernachlässigten Disziplin der Aggressive Leadership. Peitschte kurz nach einer erneut vergebenen Großchance seiner Mannschaft die Südkurve auf, musste dann aber mit ansehen, wie Haaland Upamecanos Ausrutscher nutzte. Note: 2,5. Leroy Sané: Hätte schon in der 17. Minute nach Musialas Traumpass und seinem unwiderstehlichen Sprint mit seinem Schlenzer das 1:0 machen können. Wechselte kurz darauf die Seite mit Coman, stresste dort Nathan Aké genauso wie zuvor Coman und wurde noch gefährlicher, zauberte hin und wieder gar, traf aber weiter nicht. Hätte er getroffen, hätte hier trotz verbesserungswürdiger Ecken eine 1 vor dem Komma stehen müssen. Note: 2. Jamal Musiala: Dass Sané seinen Traumpass in der 17. Minute nicht verwertete, war fast schon ein Verbrechen am schönen Fußball. Nicht falsch verstehen: Sanés Chance war keine hundertprozentige, aber Musialas Pass hätte mindestens einen Assist verdient gehabt. Der Autor des Passes spielte auch danach durchaus ansprechend, seine Gedanken waren zwar manchmal sogar für seine superschnellen Füße etwas zu schnell, aber das hinderte ihn nicht daran, etwa an Bayerns Großchance kurz vor dem Halbzeitpfiff beteiligt zu sein. Baute in der zweiten Halbzeit etwas ab. Note: 3,5. Kingsley Coman: Über ihn ging Bayerns erster Angriff, seine Flanke nach irrem Sprint geriet etwas zu weit für Eric Maxim Choupo-Moting, aber er war der auffälligste Spieler der ersten Minuten. Vergab endgültig Bayerns Großchance kurz vor dem Pausenpfiff, als er sich entschied, seinen Schuss gegen die massiert stehende City-Abwehr flach abzusetzen. Avancierte nach dem Rückstand wieder zum gefährlichsten und auffälligsten Bayern. Note: 2.

© imago FC Bayern München: Angriff Eric Maxim Choupo-Moting: Kehrte nach überstandener Verletzung wieder in die Startelf zurück und war in der ersten Halbzeit zwar der unauffälligste Offensivspieler der Münchner, aber dennoch wichtig. Verschaffte den quirligen Männern hinter ihm die Räume zum Zaubern. War ebenfalls an Bayerns Großchance kurz vor dem Pausenpfiff beteiligt, sein etwas verzweifelt anmutender Versuch eines Hackentreffers landete in der vielbeinigen Abwehr der Cityzens. Note: 3,5.