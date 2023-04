FC Bayern München: Thomas Tuchel geht nach Champions-League-Aus gegen Manchester City auf Schiedsrichter los

Thomas Tuchel hat sich nach dem 1:1 des FC Bayern gegen Manchester City und dem damit verbundenen Viertelfinal-Aus in der Champions League über den Schiedsrichter echauffiert.

"Wir hatten sie wieder am Haken. Noch mehr, als wir sie schon in Manchester hatten. Aber wir haben in 180 Minuten wirklich gar nichts bekommen als Verstärkung und Mutmacher, um es nochmal umzudrehen. Wir hatten kein Matchglück. Deshalb bin ich sehr zufrieden, wie wir das heute gespielt haben", sagte Tuchel nach dem 1:1 bei DAZN und leitete seine Kritik am Schiedsrichtergespann ein: "Zwei konnten das Niveau nicht halten - und das waren Platz und Schiedsrichter. Ansonsten war es top."

Als Moderatorin Laura Wontorra sagte, jetzt über die Schiedsrichterleistung sprechen zu wollen, grätschte Tuchel umgehend dazwischen: "Lieber nicht. Note 6."

Tuchel weiter: "Wir kommen mit einem 0:3 hier an. Wir brauchen auf jeden Fall diese kleinen Entscheidungen. Es beginnt doch nach vier, fünf Minuten. Wir haben einen Stockfehler von King (Kingsley Coman; Anm. d. Red.) in der Abwehr. Dann gibt es ein Foul. Und anstatt, dass wir einen Freistoß und eine Gelbe Karte kriegen, kriegen wir ein Abseits und die kriegen den Ball. Dann gab es ein taktisches Foul und alle sagen zu uns: 'Es gibt gleich Gelb'. Verpufft - und es passiert nichts. Wir haben ein Foul an Jamal Musiala 17 Meter vor dem Tor und nichts passiert. Also bitte. Natürlich brauchen wir solche Situationen, wenn wir drei Tore schießen wollen. Natürlich brauchen wir einen abgefälschten Freistoß oder einen in den Winkel."

Dabei ging Tuchel noch nicht einmal auf die größeren Situationen ein, die für Aufsehen gesorgt hatten. Schiedsrichter Clément Turpin hatte mit gleich mehreren Entscheidungen für Unruhe gesorgt. Unter anderem waren die beiden Handelfmeter strittig. Erst hatte Dayot Upamecano einen Schuss an den Arm bekommen, die Richtung des Balls aber nicht entscheidend verändert. Dann schoss Sadio Mané Citys Verteidiger Manuel Akanji aus kürzester Distanz an den Unterarm.

Thomas Tuchel sieht Gelb-Rote Karte

Außerdem zeigte der Franzose in der ersten Hälfte Upamecano die Rote Karte wegen einer Notbremse, revidierte seine Entscheidung aber erst Minuten später, weil ihn der Videoschiedsrichter auf eine Abseitsstellung aufmerksam gemacht hatte.

Darüber hinaus stellte Clement Tuchel kurz vor Schluss noch vom Platz, nachdem er ihm wegen wiederholten Meckerns die Gelbe-Rote Karte gezeigt hatte. Co-Trainer Zsolt Löw sah sogar glatt Rot.

Noch während des Spiels hatten sich unter anderem die ehemaligen Bayern-Profis Mats Hummels, Mario Götze und Jérôme Boateng in den Sozialen Medien kritisch über den Unparteiischen geäußert.

Auch zu den Plakaten der Fans, die unter anderem Kritik an den Verantwortlichen zum Ausdruck brachten, äußerte sich Tuchel: "Ich kann allen Fans versprechen, dass wir und ich auf die Werte des Vereins aufpassen werden und dass wir alle an der Säbener Straße nach diesen Werten leben."