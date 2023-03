FC Bayern, News und Gerüchte: Kane würde "wunderbar passen" - Mourinho neidisch auf Nagelsmann

Harry Kane würde laut Didi Hamann hervorragend ins Team der Münchner passen. José Mourinho ist auf Julian Nagelsmann neidisch. Und: Die zweite Mannschaft des FCB siegt zum dritten Mal in Folge. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

Kane steht bei Tottenham noch bis 2024 unter Vertrag. In der laufenden Saison absolvierte der Kapitän der englischen Nationalmannschaft bislang 37 Pflichtspiele für den Klub aus London. Seine Ausbeute: 20 Tore und vier Vorlagen.

Der Stürmer würde "wunderbar in die Bayern-Mannschaft passen", findet Hamann: "Bayern hat viele schnelle Außenspieler, die ihm viele Chancen auflegen können."

"Ich würde ihn gerne einmal sehen, wenn er für eine Mannschaft spielt, die die Champions League gewinnen kann", sagte der 49-Jährige zu Sky : "Er wird 30 und es wäre für ihn in diesem oder im nächsten Sommer wahrscheinlich die letzte Chance, noch einmal etwas Anderes zu machen."

Beim 2:0-Sieg des FC Bayern im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain hat Trainer Julian Nagelsmann Leroy Sané, Sadio Mané, João Cancelo und Serge Gnabry eingewechselt. Das nennt man eine gute Bank, was auch José Mourinho nicht verborgen geblieben ist.

Zudem seien Matthijs de Ligt, Thomas Müller, Kingsley Coman und Leon Goretzka leicht angeschlagen und müde, sagte Nagelsmann bei der Pressekonferenz am Freitag : "Wir wissen nicht genau, wer beginnen kann. Wir müssen am Spieltag schauen, wie fit alle sind. Wir werden ein paar Wechsel machen müssen, weil nicht alle bei 100 Prozent sind."

Der FC Bayern bekommt es am 24. Spieltag mit dem FC Augsburg zu tun (Samstag, 15.30 Uhr im LIVETICKER ). Dabei muss Coach Nagelsmann auf Eric Maxim Choupo-Moting (Rückenprobleme), Lucas Hernandez (Kreuzbandriss) und Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) verzichten.

© imago images

FC Bayern, News: FCB II feiert nächsten Sieg

Die zweite Mannschaft des FC Bayern hat in der viertklassigen Regionalliga den dritten Sieg in Serie gefeiert. Das Team von Trainer Holger Seitz setzte sich am 27. Spieltag mit 3:0 (0:0) gegen den TSV Buchbach durch.

Grant-Leon Ranos (47.), Yusuf Kabadayi (51.) und Timo Kern (56.) trafen am Freitagabend für die Münchner, die in der Tabelle den dritten Platz belegen. Der Rückstand auf Spitzenreiter SpVgg Unterhaching und Verfolger Würzburger Kickers beträgt allerdings bereits 16 beziehungsweise elf Punkte.