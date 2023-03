Joshua Kimmich im Tatort: "An Neymars schauspielerische Leistung kommt es nicht ran"

Bayern-Star Joshua Kimmich war am Sonntagabend in der ARD-Krimiserie "Tatort" in einer Nebenrolle zu sehen. Das Netz reagiert überrascht auf den Mini-Auftritt des 28-Jährigen, manche legen ihm sogar eine Karriere als Schauspieler nahe.

Hier gibt es einen Ausschnitt mit Kimmich als Fitnesstrainer "Kenny" zu bewundern. "Es war sehr interessant, am Set zu sein und das unmittelbar mitzuerleben - die Abläufe, das Geschehen und die Arbeit. Dann noch selbst eine kleine Rolle zu spielen, das hat richtig Spaß gemacht", sagte er selbst zu seinem Gastauftritt.

© Twitter Kimmich musste Ke Huy Quan als bester Nebendarsteller den Vortritt lassen.

© Twitter Wirklich viel Text hatte der Bayern-Star ohnehin nicht zu lernen.

© Twitter Und dabei ist Till Schweiger seit Jahren im Business.

© Twitter Was Kimmich wohl nach der Karriere plant?

© Twitter Die Fans waren zumindest begeistert von seinem Auftritt.

© Twitter Was wohl die Bayern-Kollegen zur Schauspiel-Karriere sagen?

© Twitter Für viele war es eine Überraschung, Kimmich nicht auf dem Rasen performen zu sehen.

© Twitter Im Gegensatz zu Kimmich hat der Brasilianer aber auch jahrelange Erfahrung ...