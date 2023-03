FC Bayern München, News und Gerüchte: FCB dachte wohl über Xabi Alonso als Trainer nach

Der FC Bayern München dachte vor einigen Jahren offenbar über Xabi Alonso als Trainer nach. Bastian Schweinsteiger sieht Manchester City im Duell gegen seinen Ex-Verein in der Favoritenrolle. Außerdem: Der FCB darf sich auf einen warmen Geldregen einstellen. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

Ob bei all dem Lob der Weg des Basken irgendwann auch auf die Trainerbank des FC Bayern führen könnte? "Ich bin überzeugt: Er wird als Trainer seinen Weg gehen. Genau so, wie er es als Spieler getan hat", meinte Rummenigge vielsagend.

Bei seinem jetzigen Engagement in Leverkusen sieht Rummenigge Alonso deshalb auch auf einem guten Weg: "Leverkusen hat Xabi diese Chance gegeben, und es sieht danach aus, als wäre es die richtige Entscheidung gewesen. Sie kommen immer besser ins Rollen."

"Wir haben mal versucht, ihn als Co-Trainer zu Bayern München zu holen. Unter Niko Kovac, glaube ich", sagte Rummenigge, der sich von der Vita des ehemaligen Bayern-Stars beeindruckt zeigte. "Wenn einer solche Trainer hatte wie Xabi, in Liverpool, bei Real, bei Bayern München, in der Nationalmannschaft - und überall unglaubliche Erfolge hatte, und dazu ein guter Typ ist, dazu so diszipliniert und empathisch ist - müsste es mit dem Teufel zugehen, wenn er keinen Erfolg als Trainer hat."

Der FC Bayern wollte Xabi Alonso vor einigen Jahren in den Trainerstab des deutschen Rekordmeisters holen. Das hat der Ex-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge gegenüber der Bild bestätigt.

Bei der Viertelfinal-Auslosung bekam der FC Bayern Manchester City als Gegner für die kommende Runde zugelost. In einem möglichen Halbfinale würde dann der Gewinner aus dem Duell zwischen Real Madrid und dem FC Chelsea warten.

FC Bayern München, Gerücht: FCB erwartet Geldregen

Der FC Bayern darf sich wohl auf einen Geldregen in Millionen-Höhe einstellen. Wie aus dem Bild-Podcast "Bayern Insider" hervorgeht, steht für die Münchner die letzte Ratenzahlung für den Verkauf von Sebastian Rudy an den FC Schalke 04 im Jahr 2018 an.

Beim Wechsel des heute 33-Jährigen habe man sich demnach auf eine Zahlung der 16,5-Millionen-Ablöse in vier Raten geeinigt. 2017 war der Ex-Nationalspieler ablösefrei aus Hoffenheim gekommen, ein Jahr später schloss er sich dann den Königsblauen an. Seit 2021 ist er ein zweites Mal in Hoffenheim aktiv.

FC Bayern München: Die nächsten Spiele des FCB