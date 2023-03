"Das ist unser Spieler": Transfer von Star des FC Bayern nach Liverpool soll feststehen

Die Spekulationen um einen Wechsel von Ryan Gravenberch nach Liverpool werden von einem ehemaligen Reds-Spieler angefeuert.

Der Transfer von Ryan Gravenberch zum FC Liverpool im Sommer ist angeblich durch. Das behauptet jedenfalls Ex-Reds-Verteidiger José Enrique. Laut seiner Aussage soll der Mittelfeldspieler des FC Bayern zur kommenden Spielzeit an die Anfield Road wechseln. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es nicht.

Enrique, der von 2011 bis 2016 für Liverpool spielte, sagte in einem Livestream auf seinem neuen YouTube-Kanal über Gravenberch: "Das ist unser Spieler, Amigo. Er hat sein Jawort gegeben." Weiter führte er aus: "Er hat denselben Agenten wie ich, Team Raiola. Wir haben uns vor nicht allzu langer Zeit in London getroffen. Das ist unser Spieler."

Der Host des 50-minütigen Streams, der den Namen "trying if it works" ("mal schauen, ob es klappt") trug, unterbrach Enrique dann und meinte: "Sei vorsichtig, Du bist gerade live".

Gerüchte um ein Interesse des FC Liverpool an Gravenberch tauchten im Januar erstmals auf. Die Reds sind auf der Suche nach neuen Mitspielern für die Zentrale und sollen in dem Zuge bei Gravenberch vorgefühlt haben.

Der niederländische Nationalspieler ist in München aktuell nicht erste Wahl. Im vergangenen Herbst äußerte er mehrfach öffentlich Unzufriedenheit mit seiner Rolle als Teilzeitkraft unter Julian Nagelsmann.

Gravenberch stammt aus der Jugend von Ajax Amsterdam. Dort galt er stets als großes Talent und schaffte 2019 den Sprung in den Profikader. Im vergangenen Sommer wechselte er für 18,5 Millionen Euro Ablöse zum FC Bayern. Dort steht er noch bis 2026 unter Vertrag.

Gravenberch absolvierte in der laufenden Saison 24 Partien für die Bayern, davon allerdings nur zwei über die vollen 90 Minuten. Der 20-Jährige sammelte dabei zwei Scorerpunkte (ein Tor, ein Assists).