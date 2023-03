FC Bayern - News und Gerüchte: Herbert Hainer mit Kampfansage an Europa

Der FC Bayern befindet sich in einer guten Position in Europa, wie Präsident Herbert Hainer findet. Zudem hält er große Stücke auf Trainer Julian Nagelsmann. Schiedsrichter Tobias Stieler bekommt derweil von einem ehemaligen Kollegen sein Fett weg. Die News und Gerüchte aus München.

FC Bayern, News: Präsident Herbert Hainer: "Müssen uns vor niemandem in Europa verstecken"

Der Präsident des FC Bayern, Herbert Hainer, sieht den Rekordmeister vor den Wochen der Wahrheit bestens aufgestellt. "Ein Experte wie Kylian Mbappé hat nach dem Aus gegen uns gesagt, wir hätten ein Team, das für den Champions-League-Sieg geformt ist. José Mourinho hätte gern die gleichen Optionen, wie sie unser Kader bietet. Bei allem Respekt vor den anderen Klubs - wir müssen uns vor keiner Mannschaft in Europa verstecken", sagte Hainer im kicker-Interview.

Allerdings benötige der FC Bayern vor dem anstehenden Viertelfinal-Kracher in der Champions League gegen Englands Topklub Manchester City natürlich auch "das viel zitierte Quäntchen Glück. Da entscheiden Nuancen über das Weiterkommen." Aber, so Hainer: "Die heiße Phase beginnt jetzt. Thomas Müller hat gesagt, es wird nicht leicht, den FC Bayern zu schlagen - und genau so müssen wir als FC Bayern auftreten."

Hainers Aussagen wurden allerdings vor dem enttäuschenden 1:2 in Leverkusen aufgezeichnet ...