Bayer Leverkusen - FC Bayern München 2:1: Irres Elfmeter-Kuriosum! FCB verliert Tabellenführung

Der FC Bayern München hat am 25. Spieltag der Bundesliga die Tabellenführung an Borussia Dortmund verloren. Am Tag nach dem 6:1 des BVB gegen den 1. FC Köln musste sich eine enttäuschende Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann Bayer 04 Leverkusen mit 1:2 (1:0) geschlagen geben.

Joshua Kimmich brachte den FC Bayern in der 22. Minute in Führung, die Exequiel Palacios mit zwei verwandelten Foulelfmeter umdrehte (55. und 73.)

Kurios: Bei beiden Leverkusener Elfmetern sah Schiedsrichter Tobias Stieler zunächst Schwalben des Gefoulten Amine Adli und zeigte ihm zweimal Gelb. Der VAR schickte Stieler aber jeweils an den Spielfeldrand, woraufhin er seine Entscheidungen revidierte.

Dortmund liegt in der Tabelle nun einen Punkt vor dem FC Bayern. Nach der anstehenden Länderspielphase kommt es am 1. April in München zum direkten Duell zwischen den beiden Titelaspiranten.

Vor dem Spiel hatte sich Nagelsmann verärgert über die Maulwurf-Affäre gezeigt und einen Verdacht geäußert. Hier geht's zur News.

Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Die Analyse

Nagelsmann änderte seine Startelf im Vergleich zum 5:3-Sieg gegen den FC Augsburg auf zwei Positionen: Thomas Müller und Leon Goretzka begannen anstelle von Serge Gnabry und dem leicht angeschlagenen Jamal Musiala. Taktisch agierte der FC Bayern bei gegnerischem Ballbesitz mit einem 5-3-2- und bei eigenem mit einem 3-1-4-2-System.

Die Anfangsphase gehörte den Gastgebern: Leverkusen attackierte phasenweise sehr hoch und kam bald zu ersten Torchancen, die Bayern-Keeper Yann Sommer aber entschärfte. Viel ging bei Leverkusen über den flinken Rechtsaußen Jeremie Frimpong.

Der FC Bayern präsentierte sich dagegen fehlerhaft und ideenlos im Aufbauspiel, die in diesem System so wichtigen Flügelspieler João Cancelo und Alphonso Davies setzten offensiv kaum Akzente. Nagelsmann gestikulierte verzweifelt in der Coaching Zone. In der 21. Minute bat der Trainer Joshua Kimmich zu einer kurzen Unterredung an den Spielfeldrand, Sekunden später traf ausgerechnet er per abgefälschten Schuss zum völlig unverdienten 1:0 für den FC Bayern.

Am Spielgeschehen änderte sich daraufhin kaum etwas: Leverkusen spielte weiterhin mutig nach vorne, der FC Bayern wirkte weiterhin behäbig. Zur Pause sprach das Torschussverhältnis mit 6:1 für Leverkusen, außerdem hatten die Gastgeber sogar etwas mehr Ballbesitz.

Nagelsmann reagierte auf den schwachen Auftritt mit einem Dreifachwechsel: Kingsley Coman, Musiala und Gnabry kamen für Cancelo, Müller und Mané. Ohne echten Stürmer auf dem Platz rochierten die Offensivspieler des FC Bayern fortan an vorderster Front. Obwohl die Münchner nun etwas gefälliger spielten, kam Leverkusen durch Exequiel Palacios per Foulelfmeter zum verdienten Ausgleich.

Der FC Bayern stürmte daraufhin wütend, aber etwas kopflos nach vorne, Leverkusen kam immer wieder zu guten Kontergelegenheiten. Für die 2:1-Führung wählten die Gastgeber aber den identischen Weg wie bei der Führung. Zwingende Chancen auf den Ausgleich hatte der nun drückende FC Bayern in der restlichen Spielzeit nicht. Die beste Gelegenheit vergab Matthijs de Ligt in der 90.+5 per Kopf.

Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Die Aufstellungen

B04: Hradecky - Frimpong (90.+5 Fosu-Mensah), Kossounou, Tapsoba, Hincapie - Palacios, Andrich - Demirbay - Diaby (90.+1 Tah), Wirtz (84. Hlozek), Adli (84. Bakker)

FCB: Sommer - Pavard (56. Stanisic), Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka (76. Tel) - Joao Cancelo (46. Coman), T. Müller (46. Musiala), Sané, Davies - Mané (46. Gnabry)

Bayer Leverkusen - FC Bayern München: Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Kimmich (22.), 1:1 Palacios (55. Foulelfmeter), 1:2 Palacios (73. Foulelfmeter)

Der Star des Spiels: Amine Adli (Bayer 04 Leverkusen)

Mit den beiden herausgeholten Elfmetern avancierte Amine Adli zum Matchwinner für die Werkself. Darüber hinaus war er mit seiner Schnelligkeit ein ständiger Gefahrenherd.

Der Flop des Spiels: Sadio Mané (FC Bayern)

Der Stürmer des FC Bayern fand in der ersten Halbzeit überhaupt keine Bindung zum Spiel seiner Mannschaft. Sadio Manés verheerende Zahlen: acht Ballkontakte, keine Torschussbeteiligung. Folgerichtig wechselte ihn Nagelsmann zur Pause aus.

Der Schiedsrichter: Tobias Stieler

Mitte der ersten Halbzeit wurde es nach einem Vorfall im Strafraum des FC Bayern erstmals hitzig: Kerem Demirbay erwischte Joshua Kimmich, der wiederum in Florian Wirtz rutschte. Tobias Stieler ließ weiterspielen, eine vertretbare Entscheidung. Bei Benjamin Pavards Einsteigen gegen Amine Adli entschied Stieler zunächst fälschlicherweise auf Schwalbe, nach Ansicht der Wiederholung am Spielfeldrand revidierte er seine Entscheidung aber und gab zurecht Elfmeter für Leverkusen. Den selben Verlauf gab es etwa 20 Minuten später auch bei Dayot Upamecanos Grätsche gegen Adli.