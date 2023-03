FC Bayern München, News und Gerüchte: Guardiola sorgt sich um Haaland - FCB-Interesse an Japan-Star?

Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

© imago images FC Bayern München, News: Guardiola sorgt sich um Haaland Der FC Bayern trifft im Champions-League-Viertelfinale bekanntlich auf Manchester City (11. und 19. April). Bei den Engländern ist bekanntlich der frühere Bayern-Trainer Pep Guardiola am Ruder - und dieser macht sich große Sorgen um seinen Torjäger Erling Haaland. Das tut Guardiola nicht, weil Haaland etwaige Probleme mit seiner Form oder gesundheitlicher Art hätte, sondern weil der Norweger zu viele Tore schießt. Unter der Woche beendete Haaland Leipzigs CL-Träume mit einem Fünferpack beim 7:0-Rückspielsieg Citys, am Samstag legte der frühere BVB-Torjäger einen Dreierpack beim 6:0 gegen den FC Burnley im Viertelfinale des FA Cup nach. Damit steht Haaland nun bei 42 Toren in 37 Pflichtspielen für City. Für Guardiola kann diese Trefferquote nur zu Schwierigkeiten führen. "Der Junge wird ein Problem in der Zukunft haben, weil die Leute erwarten, dass er drei oder vier Tore in jedem Spiel schießen wird, aber das wird nicht passieren", sagte Guardiola am Samstagabend. Er glaube aber, dass Haaland gut mit der Erwartungshaltung der Öffentlichkeit zurechtkommen werde, denn der Norweger sei "immer positiv und optimistisch und beklagt sich nie". Allerdings sei Haaland auch von seinen Mitspielern abhängig: "Wenn wir so weiterspielen wie im Moment, wird Erling auch weiter treffen."

© imago images FC Bayern München, Gerücht: Interesse an Japan-Star Kaoru Mitoma? Laut dem britischen Portal Teamtalk beschäftigen sich die Bayern mit der Personalie Kaoru Mitoma. Der 25-jährige Linksaußen steht bei Brighton & Hove Albion unter Vertrag und kam bei der WM in Katar in allen vier Spielen Japans, darunter den Siegen gegen Deutschland und Spanien, zum Einsatz. Laut dem Bericht habe sich Mitoma auch bei anderen Topklubs auf den Radar gespielt, namentlich genannt werden Arsenal, Manchester City und Real Madrid. Mitoma kam 2021 aus Japan nach England, startete bei den Seagulls aber erst nach einer Leihe in die belgische Liga zu Union St. Gilloise in dieser Saison durch. In 20 Premier-League-Spielen bringt es der flinke Außen auf sechs Treffer.

© getty FC Bayern München, News: Nette Goretzka-Anekdote enthüllt Bayerns Technischer Direktor Marco Neppe hat im vereinseigenen Podcast eine nette Geschichte im Zusammenhang mit den Vertragsverhandlungen mit Leon Goretzka im Herbst 2021 enthüllt. Demnach sei man zu dritt zusammengesessen, FCB-Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Goretzka und Neppe selbst, als er begann, eine Zeichnung von Goretzka anzufertigen. "Irgendwann dachte ich mir, wir drehen uns hier echt im Kreis. Ich glaube, ich kriege es hin, das Ganze mal zu zeichnen. Die beiden haben sich unterhalten, ich habe mir ein Blatt Papier genommen und einen Kugelschreiber", erzählte Neppe im Podcast. Er habe das Bild dann noch mit "Gedankenblasen" erweitert und "die Pros und Contras" dazugeschrieben. Das Endergebnis bezeichnete Neppe als "schön" und inhaltlich "wohl auch okay". Davon ist auszugehen, denn schließlich verlängerte Goretzka seinen Vertrag bei den Bayern bis Sommer 2026. Sein Kunstwerk habe er Goretzka anschließend geschenkt. "Ich hoffe, es hängt an seinem Kühlschrank", sagte Neppe.