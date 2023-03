FC Bayern München, News und Gerüchte: Julian Nagelsmann gibt Update bei Sadio Mané

Laut Trainer Julian Nagelsmann ist Sadio Mané vom FC Bayern München wieder "körperlich hundertprozentig fit". Nach Lothar Matthäus übte mit Stefan Effenberg ein zweiter Ex-Profi des FC Bayern Kritik an Serge Gnabry und Leroy Sané. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

FC Bayern: Nagelsmann gibt Update bei Sadio Mané

Laut Trainer Julian Nagelsmann ist Sadio Mané wieder "körperlich hundertprozentig fit". Nach einer dreimonatigen Verletzungspause wegen einer Entzündung am Wadenbeinköpfchen hatte der 30-jährige Senegalese gegen Union Berlin sein Comeback gefeiert. Beim 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart wurde er in der 63. Minute eingewechselt. "Er hat sehr gut gearbeitet, aber braucht Rhythmus. Er hat wenig gespielt und trainiert", sagte Nagelsmann.

Ob Mané beim Achtelfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain am Mittwoch in der Startelf stehen werde, habe der Trainer "noch nicht entschieden". Vermutlich wird Nagelsmann jedoch auf die gleiche Startelf wie beim Sieg in Stuttgart vertrauen.

Angesprochen auf die ideale Position für Mane sagte Nagelsmann, der Sommerzugang fühle sich "auf dem linken Flügel ein bisschen wohler, zentral nicht so". Gegen Union und den VfB war er nach seinen Einwechslungen halblinks jeweils Teil einer Doppelspitze.