Deutschlands EM-Kader: Hummels-Entscheidung offenbar gefallen - Nagelsmann nimmt Frankfurter mit

Die Berufung des achtmaligen Nationalspielers wurde in der YouTube-Show "World Wide Wohnzimmer" verkündet - als Teil der Kader-Schnitzeljagd vor der offiziellen Bekanntgabe am Donnerstag (13.00 Uhr) in Berlin. Koch (27) ist noch bis zum Saisonende von Leeds United an die Eintracht ausgeliehen, im Anschluss besitzt er einen Vertrag in Frankfurt bis 2027. Bei der vergangenen Länderspielphase stand er erstmals seit 2021 wieder im DFB-Kader.

Hummels machte beim BVB zuletzt mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Der 35-jährige Weltmeister von 2014 wurde beispielsweise bei beiden Champions-League-Halbfinals gegen Paris Saint-Germain zum Spieler des Spiels gewählt.

Die Innenverteidigung bei der EM sollen Antonio Rüdiger (Real Madrid) und Jonathan Tah (Bayer Leverkusen) bilden. Dahinter setzt der Bundestrainer statt auf etablierte Routiniers lieber auf jüngere, unerfahrenere Spieler. Die Berufung von Hummels' BVB-Kollegen Nico Schlotterback ist bereits offiziell, ansonsten soll neben Koch noch Waldemar Anton (VfB Stuttgart) dem DFB-Kader angehören.