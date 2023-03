Noten: Nagelsmanns Risiko wird belohnt - schwarzer Abend für VfB-Verteidiger

Der FC Bayern München hat mit einem 2:1 (1:0)-Sieg beim VfB Stuttgart die Tabellenführung in der Bundesliga zurückerobert. Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis.

Ging das Risiko ein, den formstarken, für das anstehende CL-Spiel aber gesperrten Benjamin Pavard zunächst auf der Bank sitzen zu lassen und dafür Stanisic in die Startelf zu rotieren. Die Mannschaft holte sich für den Kracher gegen Paris Saint-Germain am kommenden Mittwoch somit die nötige defensive Sicherheit und Stabilität ab. Auch Stanisic selbst machte ein gutes Spiel und dürfte Selbstvertrauen getankt haben.

VfB-Trainer Bruno Labbadia begründete Antons Berufung in die Startelf mit der Führungsrolle, die er im Stuttgarter Team einnehme. Auf dem Rasen zeigte der Verteidiger wie schon in der Woche zuvor gegen Schalke aber keine sonderlich gute Leistung. Gegen das Duo Musiala/Davies sah er überhaupt kein Land, auch wenn von Vordermann Gil Dias nicht die nötige Unterstützung kam. Offensiv ebenfalls kein Faktor.

Alphonso Davies: Stellte die rechte Stuttgarter Defensivseite um Anton und Gil Dias vor gehörige Probleme. Brach mit seiner Schnelligkeit immer wieder bis an die Grundlinie durch und schlug von dort einige gefährliche Hereingaben in den Sechzehner. Schaltete in der zweiten Hälfte dann ein paar Gänge zurück. Note: 2.

Dayot Upamecano: Eine unscheinbare, aber abgeklärte Vorstellung des Franzosen. War immer dann zur Stelle, wenn er gebraucht wurde. Verzeichnete auf Bayern-Seite die meisten klärenden Aktionen. Ging aus den meisten Zweikampfduellen sowohl am Boden als auch in der Luft als Sieger hervor. Note: 2,5.

Josip Stanisic: Verzeichnete in den ersten Minuten einige leichtfertige Ballverluste, wurde mit zunehmender Spieldauer aber immer sicherer. Offensiv zwar nicht ganz so aktiv wie Pendant Davies auf der anderen Seite, defensiv stand er aber, abgesehen von einem etwas zu zögerlichen Zweikampf gegen Führich (5.), sicher. Note: 3.

Jamal Musiala: Wenn die Bayern gefährlich wurden, hatte der Youngster seine Füße im Spiel. Sehenswerte Aktion in Minute 13, als er nacheinander fünf VfB-Verteidiger ausstanzte und mit seinem Abschluss nur am Bein Zagadous hängen blieb. Verzeichnete die meisten Torschussvorlagen aller Spieler auf dem Platz. Wenig verwunderlich, dass er auch de Ligts Treffer nach starker Ballbehauptung auflegte. Beim 2:0 mit dem entscheidenden Antritt im Mittelfeld. Note: 2.

Kingsley Coman: In der ersten halben Stunde neben Davies und Musiala der Aktivposten im Angriffsspiel der Bayern. Brachte die Stuttgarter Defensive im Eins-gegen-Eins immer wieder in Bedrängnis. Seine Flanke auf Goretzka nach einer knappen halben Stunde blieb ungenutzt. Er selbst blieb im Abschluss ohne Erfolg. Note: 2,5.

Leon Goretzka: Hätte die Münchner mit einem Kopfball aus freier Position in Führung bringen müssen, scheiterte aber am stark reagierenden Bredlow. Abgesehen davon mit wenig Präsenz. Hatte von allen Startelfspielern der Bayern die viertwenigsten Ballkontakte und brachte die wenigsten Pässe an den Mann. Note: 4.

© getty

FC Bayern: Einwechselspieler

Serge Gnabry: Kam in der 63. Minute für Coman in die Partie. Kam in einer Phase, in der die Bayern ihre Offensivbemühungen weitestgehend eingeschränkt hatten. Dementsprechend blass blieb er. Note: 4,5.

Leroy Sané: Kam in der 63. Minute für Musiala in die Partie. Hatte in der Schlussphase einige gute Kontergelegenheiten, blieb aber immer wieder an einem Stuttgarter Bein hängen. Note: 4,5.

Sadio Mané: Kam in der 63. Minute für Choupo-Moting in die Partie. Kurz vor Schluss mit der Chance auf das entscheidende 3:1, scheiterte mit seinem Schuss aber an Bredlow. Abgesehen davon ohne nennenswerte Aktionen. Note: 3,5.

Benjamin Pavard: Kam in der 82. Minute für Müller in die Partie. Keine Bewertung.

Ryan Gravenberch: Kam in der 82. Minute für Goretzka in die Partie. Keine Bewertung.