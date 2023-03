FC Bayern, News und Gerüchte: Drei Meilensteine im FCB-Visier - Daley Blind will "eine Inspiration" sein

Der FC Bayern, Thomas Müller und Alphonso Davies können beim Spiel in Stuttgart ein Stück Geschichte schreiben. Daley Blind will "eine Inspiration" sein. Und: Die zweite Mannschaft der Münchner siegt erneut durch ein Tor in der Nachspielzeit. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

© getty FC Bayern, News: Daley Blind will "eine Inspiration" sein Daley Blind wechselte im Januar von Ajax Amsterdam zum FC Bayern. Nun äußerte sich der 32-jährige Linksverteidiger zu seinen ersten Wochen beim deutschen Rekordmeister. "Ich habe hier vom ersten Tag an eine besondere Atmosphäre gespürt. Man merkt in diesem Team den starken Zusammenhalt", so Blind im Bayern-Magazin 51. Vor allem die Mitspieler sind bei der Eingewöhnung hilfreich: "In der Kabine sitze ich zum Beispiel neben Thomas Müller. Er spricht wahnsinnig viel und ist definitiv ein Typ, der es jedem Neuzugang leicht macht. Joshua Kimmich hat mir nach meinem ersten Spiel gleich eine Nachricht geschickt, das fand ich eine sehr schöne Geste." Der niederländische Nationalspieler, der bislang in vier Pflichtspielen zum Zug kam, sprach außerdem über sein Leben als Profi mit einem Defibrillator, der ihm 2019 wegen Herzproblemen eingesetzt wurde. "Schon während meiner Reha habe ich eine Menge Nachrichten bekommen und gemerkt, wie viele Menschen dieses Thema beschäftigt", so Blind: "Ich hoffe, ich kann da für den einen oder anderen eine kleine Inspiration sein, und möchte Kindern und allen Menschen vermitteln, dass es sich immer lohnt, niemals aufzugeben, sich Ziele zu setzen - und dafür zu leben."

© imago images FC Bayern, News: Zweite Mannschaft siegt dramatisch Der FC Bayern II hat zum zweiten Mal in Folge eine Partie durch ein Tor in der Nachspielzeit gewonnen. Eine Woche nach dem 2:1 gegen die SpVgg Unterhaching (Siegtreffer durch Hyun-ju Lee in der 92. Minute) setzte sich die Truppe von Trainer Holger Seitz am Freitagabend mit 3:2 gegen den 1. FC Schweinfurt 05 durch. Diesmal traf der zur zweiten Hälfte eingewechselte Yusuf Kabadayi in der 95. Minute zum Sieg. Zuvor hatten Timo Kern (29.) und Segbe Azankpo (48.) die Gastgeber jeweils per Elfmeter mit 2:0 in Führung gebracht. Pascal Moll (63./83.) glich mit einem Doppelpack für Schweinfurt aus. "Wie wir das Spiel gewonnen haben, war schon eher glücklich, da wir mit der letzten Aktion die Partie entschieden haben. Es ändert aber nichts daran, dass es ein verdienter Sieg war. Wir haben gegen Unterhaching und heute eine super Mentalität gezeigt. Das spricht für den Charakter der Mannschaft. Es ist nicht selbstverständlich, den Erfolg zwei Mal so zu erzwingen", sagte Coach Seitz. Die Münchner belegen in der viertklassigen Regionalliga Bayern mit 41 Punkten aus 25 Spielen Platz drei. Der Rückstand auf Spitzenreiter Unterhaching (60 Punkte) und Verfolger Würzburger Kickers (55 Zähler) ist allerdings beträchtlich.

© getty FC Bayern, News: 12 Siege in Folge beim VfB Stuttgart Am Samstag gastiert der FC Bayern beim VfB Stuttgart (18.30 Uhr im LIVETICKER). Die Partie ist für die Münchner die Generalprobe für das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain (Mi., 21 Uhr im LIVETICKER). In der Hinrunde kam der FCB gegen die Schwaben nicht über ein 2:2 hinaus. "Das Hinspiel hat keine Relevanz", sagte Coach Julian Nagelsmann auf der obligatorischen Pressekonferenz am Freitag: "Sie haben jetzt einen neuen Trainer, eine gute Herangehensweise. Sie haben viel Speed vorne, gute Abläufe - das Bruno-Labbadia-typische, dass sie viel arbeiten und laufen müssen. Der Bruno macht ihnen die Hölle heiß, deswegen müssen wir uns auch die Hölle heiß machen." Die Partie Bayern gegen Stuttgart ging bereits 135 Mal über die Bühne. Die Bilanz aus Sicht des Rekordmeisters: 84 Siege, 24 Unentschieden und 27 Niederlagen. Die vergangenen 12 Partien in der Mercedes-Benz Arena gewannen die Bayern allesamt. Der letzte Heimsieg der Stuttgarter gegen den Rekordmeister liegt bereits über 15 Jahre zurück (3:1 am 10. November 2007). Während der FCB wettbewerbsübergreifend fünf seiner vergangenen sechs Spiele gewonnen hat, sammelten die Schwaben zwei Siege und vier Pleiten ein. Beim letzten Spiel in Stuttgart siegte der Rekordmeister im Dezember 2021 mit 5:0. Serge Gnabry glänzte damals mit drei Toren.

© getty FC Bayern: Voraussichtliche Aufstellung gegen VfB Stuttgart Der FC Bayern muss in Stuttgart auf Lucas Hernandez (Kreuzbandriss) und Manuel Neuer (Unterschenkelbruch) verzichten. Leroy Sane steht voraussichtlich trotz einer Kapselverletzung am Sprunggelenk zur Verfügung. Beim VfB fehlen Serhou Guirassy (Adduktorensehnenanriss) und Borna Sosa (Gelbsperre). Nagelsmann ließ am Freitag offen, ob er Benjamin Pavard von Beginn an bringt. Der Grund: Der Franzose ist gegen PSG gesperrt. "Das habe ich heute früh im Badezimmer auch schon laut diskutiert. Benji ist in einer sehr guten Form, es ist eine Bauchentscheidung. Isoliert gesehen musst du ihn spielen lassen, er ist einer unserer stabilsten Spieler. Er ist aber am Mittwoch gesperrt. Wir werden die Entscheidung am Vormittag treffen. Benji würde es verstehen, wenn er nicht spielt", so Nagelsmann. VfB Stuttgart: Bredlow - Vagnoman, Mavropanos, Zagadou, Ito - Karazor - Endo, Haraguchi - Tiago Tomas, Führich - Silas FC Bayern: Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt - Kimmich, Goretzka - Coman, Davies - Müller, Musiala - Choupo-Moting

© imago images FC Bayern, News: Werden drei Meilensteine erreicht? Beim Spiel in Bad Cannstatt können aus Münchner Sicht gleich drei Meilensteine erreicht werden. Die Bayern stehen gegen den VfB bei 98 Auswärtstoren, 100 schaffte in der Bundesliga noch nie ein Verein bei einem anderen. Thomas Müller könnte derweil mit einem Treffer oder Assist seine 300. direkte Torbeteiligung verbuchen. Dieses Kunststück gelang vor dem 33-Jährigen seit der detaillierten Datenerfassung ab der Saison 2004/2005 nur Robert Lewandowski, der bei 367 Torbeteiligungen steht. Und dann wäre da noch Alphonso Davies. Der 22-jährige Kanadier steht vor seinem 100. Bundesliga-Spiel und wäre damit der jüngste Ausländer in der Bayern-Geschichte und der sechstjüngste Spieler überhaupt, der diese Marke erreicht.