FC Bayern - News und Gerüchte: Lothar Matthäus kritisiert Leroy Sané und Serge Gnabry scharf

Der FC Bayern hat das Spiel beim VfB Stuttgart zwar mit 2:1 gewonnen, anschließend hagelte es jedoch erneut Kritik für zwei Spieler. Beim anstehenden Gegner PSG gibt man sich siegessicher und Julian Nagelsmann hat kein gutes Standing bei den Fans. Die News und Gerüchte aus München gibt es hier.

"Was ist mit Cancelo? Was mache ich mit dem Spieler?", konnte Matthäus die Hereinnahme des gegen Paris Saint-Germain gesperrten Pavard nicht nachvollziehen: "Ich hole ihn und lasse ihn dann auf der Bank - da gibt es viele Sachen zu besprechen."

Der FC Bayern ist beim 2:1-Sieg beim VfB Stuttgart in der zweiten Halbzeit in Schwierigkeiten geraten. Für Lothar Matthäus hatte das viel mit Leroy Sané und Serge Gnabry zu tun, die beide in der 63. Minute von Trainer Julian Nagelsmann eingewechselt worden waren.

© getty

FC Bayern - News: Kylian Mbappé macht Kampfansage vor CL-Rückspiel

Wie der FC Bayern hat auch PSG am Samstag seine Generalprobe vor dem Rückspiel im Achtelfinale der Champions League mit einem Sieg bestanden. Die Pariser besiegten Nantes 4:2 und Stürmerstar Kylian Mbappé erzielte dabei in der Nachspielzeit den Treffer zum Endstand. Es war zugleich sein 201. Tor für PSG, womit er Edinson Cavani für den alleinigen Rekord des Klubs überholt hat.

Anschließend gab er sich äußerst selbstbewusst mit Blick auf das anstehende Spiel in München: "Die Nr. 202, 203 und 204 am Mittwoch? Ja, wir werden entschlossen hingehen. Wir haben unser Selbstvertrauen zurückgewonnen und müssen jetzt gewinnen."

Zudem sagte er zu Canal Plus: "Ich spiele, um Geschichte zu schreiben und ich habe immer gesagt, dass ich in Frankreich Geschichte schreiben will, in der Hauptstadt meines Landes, in meiner Stadt - und das tue ich jetzt."

Das Hinspiel gewann der FC Bayern 1:0 durch ein Tor des Ex-Parisers Kingsley Coman - wie schon im CL-Finale 2020 in Lissabon.