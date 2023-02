FC Bayern München, News und Gerüchte: Manuel Neuer plant offenbar keinen FCB-Abschied

Manuel Neuer denkt offenbar nicht über einen Abschied beim FC Bayern München nach. Thomas Müller sieht nach dem 4:2-Sieg über den VfL Wolfsburg in der Bundesliga Verbesserungspotential. Lothar Matthäus legt in der Diskussion rund um Neuer nochmal nach. News und Gerüchte zum Rekordmeister gibt es hier.

© imago images FC Bayern München, Gerücht: Neuer plant keinen FCB-Abschied Trotz der jüngsten Differenzen zwischen Manuel Neuer und den Verantwortlichen des FC Bayern plant der deutsche Nationaltorhüter offenbar keinen vorzeitigen Abschied aus München. Das berichtet der kicker. Der 36-Jährige scheut demnach weder den internen Konflikt mit Trainer Julian Nagelsmann, noch den Konkurrenzkampf mit Winter-Neuzugang Yann Sommer. Bei einer Rückkehr auf den Platz zähle für den Keeper das Leistungsprinzip. Darüber hinaus heißt es in dem Bericht, dass das Verhältnis zwischen Neuer und Nagelsmann durch frühere Vorfälle bereits belastet und nur schwer zu reparieren sei. So soll sich der Bayern-Keeper enttäuscht darüber zeigen, dass Nagelsmann Joshua Kimmich als Hauptansprechpartner innerhalb der Mannschaft sieht. Nun kam die Entlassung von Neuer-Freund Toni Tapalovic hinzu, die das Verhältnis weiter abkühlen ließ. Laut Sport1 ist zudem nicht abzusehen, ob sich die Beziehung zwischen Neuer und Nagelsmann überhaupt noch reparieren lässt. Demnach müsse ein erster Schritt vom Bayern-Keeper ausgehen, dieser sei bislang aber wohl noch nicht erfolgt. "Meine Tür ist immer offen. Ich bin ein Trainer, der Harmonie schon als ein wichtiges Gut ansieht. Mit mir kann man immer sprechen - aber in der Bringschuld sind jetzt andere", sagte Nagelsmann am Rande der Partie in Wolfsburg. Neuer hatte am Freitag mit einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung und The Athletic für Aufsehen gesorgt. Darin kritisierte er die Bayern-Verantwortlichen für den Umgang mit seiner Person sowie für die Entlassung von Torwarttrainer Tapalovic.

© imago images FC Bayern München, News: Thomas Müller sieht Verbesserungsbedarf Der FC Bayern München hat gegen den VfL Wolfsburg vor allem wegen herausragender Effizienz gewonnen. Bereits vor dem Platzverweis von Joshua Kimmich waren die Wölfe kurz davor, mehr als nur ein Tor zu schießen. Das hat auch Thomas Müller bemerkt. "Der Spielverlauf war natürlich schon so, dass es Arbeit wurde", erklärte der Weltmeister von 2014 am Mikrofon von DAZN: "Das 3:1 vor der Pause ist eine andere Nummer, da weißt du, mit jedem weiteren Gegentor wird es richtig eng. Man hat gesehen, dass wir diese Gier hatten, gewinnen zu wollen, am Ende nehmen wir den Sieg mit, obwohl Wolfsburg Chancen hatte." In Unterzahl sei es nochmal besonders schwer geworden. "Die Gelb-Rote Karte hat uns nicht Auftrieb gegeben, da werden die Wege weit", analysierte der Routinier: "Wir haben es weggearbeitet. Ich sehe Verbesserungspotenzial. In Unterzahl kannst du so verteidigen, dass noch weniger passiert." Die drei Punkte nehme man allerdings mit und reise zufrieden nach Hause.

© imago images FC Bayern München, News: Lothar Matthäus legt gegen Manuel Neuer nach Lothar Matthäus hat das Verhalten von Kapitän Manuel Neuer erneut scharf kritisiert. "Die Bayern waren von Anfang an so loyal zu Neuer wie zu keinem anderen Spieler", schrieb der ehemalige FCB-Profi in seiner Sky-Kolumne: "Ob das nach seiner Verpflichtung und den 'Koan-Neuer-Plakaten' war oder nun nach dem völlig unnötigen Unfall im Schnee. Einem Serge Gnabry wurde öffentlich die Hölle heißgemacht und bei Manuel gab es nach außen hin kein böses Wort." Außerdem habe der FC Bayern viel Geld für Yann Sommer ausgeben müssen und müsse "jetzt lesen, dass sie ihm das Herz herausgerissen haben". Durch den Unfall in den Bergen habe der Torhüter "seinem Klub einen solch enormen Bärendienst erwiesen, dass dieser sportlich auf die unersetzliche Klasse von Manuel monatelang - vielleicht sogar für immer - verzichten muss und darüber hinaus weiter sein üppiges Gehalt bezahlt". Matthäus sagte bereits am Samstag, dass er das Verhalten von Neuer nicht gutheiße und er an seiner Zukunft beim FC Bayern zweifle.