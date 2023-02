VfL Wolfsburg - FC Bayern München 2:4: Biltzstart und Traumtore! FCB schlägt Wölfe trotz Kimmich-Rot

Der FC Bayern München hat die Tabellenführung in der Bundesliga verteidigt. In einem wilden Spiel und trotz eines Platzverweises von Joshua Kimmich setzte sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am 19. Spieltag mit 4:2 (3:1) beim VfL Wolfsburg durch.

Der FC Bayern ging dank Treffern von Kingsley Coman (9. und 14.) und Thomas Müller (19.) früh mit 3:0 in Führung. Jakub Kaminski verkürzte in der 44. Minute. Nach der Pause traf Jamal Musiala in der 73. erst zum 4:1, ehe Mattias Svanberg den Endstand herstellte (80.).

Joshua Kimmich sah in der 54. Gelb-Rot.

Durch den Sieg verdrängte die Münchner Verfolger Union Berlin, der dank eines Sieges am Samstag gegen den FSV Mainz zwischenzeitlich vorbeigezogen war, wieder von der Tabellenspitze. Nach drei Remis hintereinander gewann der FC Bayern erstmals in 2023 ein Bundesligaspiel.

Der FC Bayern reiste nach dem Sieg im DFB-Pokal in Mainz mit einem arg ausgedünnten Kader nach Wolfsburg: Abgesehen von den Langzeitverletzten Manuel Neuer, Noussair Mazraoui, Lucas Hernández und Sadio Mané musste Nagelsmann auch auf die angeschlagenen Dayot Upamecano, Ryan Gravenberech und Eric Maxim Choupo-Moting verzichten.

Im Vorfeld des Spiels äußerte sich Nagelsmann über das brisante Interview von Manuel Neuer, in dem der Kapitän seinen Arbeitgeber attackierte. Hier geht es zur Meldung - und hier zu allen Hintergründen der Causa.

Müller knackte mit seinem 427. Bundesliga-Einsatz für den FC Bayern eine historische Marke. Hier geht's zur Meldung.

VfL Wolfsburg - FC Bayern München: Die Analyse

Nach dem erfolgreichen Dreierketten-Experiment in Mainz kehrte Nagelsmann - bedingt sicherlich auch durch Upamecanos Ausfall - in der Abwehr zur gewohnten Viererkette zurück. Neuzugang Joao Cancelo hielt auf der rechten Seite zumeist die Linie, während sich Alphonso Davies auf links eher ins Zentrum orientierte und die Flügelräume Kingsley Coman überließ.

Obwohl Wolfsburg in einer wilden Anfangsphase gut mitspielte, schoss Coman den FC Bayern mit einem schnellen Doppelpack früh 2:0 in Führung. Sehenswert war vor allem der zweite Treffer: eine Direktabnahme nach toller Flanke von Cancelo, der im zweiten Spiel somit bereits sein zweites Tor vobereitete. Thomas Müller köpfelte in der 19. Minute eine Freistoß-Flanke von Joshua Kimmich zum 3:0 ein.

Der FC Bayern glänzte in erster Linie mit brutaler Effizienz (der xG-Wert lag trotz drei Treffern zur Pause lediglich bei 0,3), spielte in dieser Phase aber auch ansehnlich. Leroy Sané ließ sich auf der rechten Seite immer wieder etwas fallen und unterstützte im Aufbauspiel Kimmich, der von Patrick Wimmer eng gedeckt wurde.

Wolfsburg-Trainer Niko Kovac reagierte bereits in der 30. Minute, brachte Jakub Kaminski für Maxence Lacroix und stellte in der Abwehr auf eine Viererkette um. Daraufhin kamen die Gastgeber wieder besser ins Spiel, beim FC Bayern häuften sich gleichzeitig die Unkonzentriertheiten. Ausgerechnet der eingewechselte Kaminski verkürzte kurz vor der Pause auf 1:3.

Nach dem Seitenwechsel griff Wolfsburg energisch an, nutzte seine Torchancen aber nicht. Mitten in dieser Drangphase wurde der FC Bayern durch Kimmichs Platzverweis auch noch dezimiert. Nagelsmann brachte daraufhin Serge Gnabry, Mathys Tel und Josip Stanisic für Coman, Sané und Thomas Müller.

Kurioserweise flachte Wolfsburgs Druck in Überzahl erstmal etwas ab, Jamal Musiala vollendete ein Traumsolo sogar zum 4:1. In einer wilden Schlussphase traf Wolfsburg noch einmal - ein weiteres Tor von Yannick Gerhardt wurde zurecht aberkannt. Der xG-Wert sprach am Ende mit 2,63 zu 0,54 für Wolfsburg.

VfL Wolfsburg - FC Bayern München: Die Aufstellungen

Wolfsburg: Casteels - Lacroix (30. Kaminski), Bornauw, van de Ven - Baku, Nmecha, Arnold (74. Gerhardt), Paulo Otavio (66. Paredes) - Wimmer (66. Marmoush), Svanberg - Wind (74. Nmecha).

FC Bayern: Sommer - Joao Cancelo (78. Blind), Pavard, de Ligt, Davies - Kimmich, Goretzka - Leroy Sane (60. Tel), Musiala (78. Wanner), Coman (55. Gnabry) - Thomas Müller (60. Stanisic).

VfL Wolfsburg - FC Bayern München: Die Daten zum Spiel

Tore: 0:1 Coman (9.), 0:2 Coman (14.), 0:3 Müller (19.), 1:3 Kaminski (44.), 1:4 Musiala (73.), 2:4 Svanberg (80.)

Gelb-Rote Karte: Kimmich (54.)

Der Star des Spiels: Kingsley Coman (FC Bayern München)

Der Linksaußen brachte den FC Bayern mit seinem Doppelpack früh auf die Siegerstraße: Beim 1:0 rutschte seine gefährliche Hereingabe einfach durch, das 2:0 war eine herrliche Direktabnahme. In der 55. musste er für Gnabry weichen.

Der Flop des Spiels: Maxence Lacroix (VfL Wolfsburg)

Das rechte Glied der Wolfsburger Dreierkette musste bereits in der 30. Minute runter - und randalierte daraufhin im Kabinentrakt. Mit Lacroixs Auswechslung stellte Kovac auf eine Viererekette um, woraufhin seine Mannschaft besser ins Spiel kam. Lacroix hatte nur 55 Prozent seiner Pässe an den Mann gebracht

Der Schiedsrichter: Harm Osmers

Für zwei Gelb-würdige Fouls stellte Osmers Kimmich zurecht vom Platz. Generell hatte der Schiedsrichter viel zu tun: Insgesamt verteilte er acht Verwarnungen. Zurecht verwehrte er Yannick Gerhardts vermeintlichem Treffer zum 3:4 die Anerkennung. Ridle Baku hatte im Vorfeld Leon Goretzka gefoult.