FC Bayern, News und Gerüchte: Warnung von Kahn - Nagelsmann von PSG überrascht

Oliver Kahn hat den FC Bayern trotz des Sieges bei Paris Saint-Germain zur Vorsicht ermahnt. Julian Nagelsmann ist von der PSG-Vorgehensweise überrascht. Außerdem erklärt der Trainer die Auswechslung von Joao Cancelo. Hier gibt es News und Gerüchte zum FC Bayern.

© imago images Oliver Kahn hat den FC Bayern vor dem Rückspiel gewarnt.

FC Bayern, News: Kahn warnt vor Rückspiel gegen PSG

Oliver Kahn hat nach dem 1:0-Sieg des FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain vor dem Rückspiel am 8. März gewarnt. "Spiele auf diesem Niveau - da entscheiden Hundertstelsekunden, da entscheiden Millimeter und kleinste Fehler über Sieg oder Niederlage. Diese Leistung müssen wir mitnehmen ins Rückspiel", stellte der Vorstandschef bei der obligatorischen Bankettrede in der französischen Hauptstadt klar.

Paris werde dann voraussichtlich alle Stars wieder an Bord haben - inklusive eines voll einsatzfähigen Kylian Mbappé, betonte der 53-Jährige. "In der zweiten Halbzeit haben wir gesehen, was dieser absolute Ausnahmespieler auslöst - nicht nur beim Publikum, sondern auch in der Mannschaft. Da haben wir auch das Quäntchen Glück gehabt", analysierte Kahn. Mbappé hatte nach seiner Einwechslung in der 57. Minute zwei Tore erzielt, beide Treffer zählten wegen Abseitsstellungen aber zurecht nicht.

Unter dem Strich war Kahn aber stolz auf die Leistung der Münchner. "Hier in Paris muss man erstmal gewinnen", sagte er im noblen Hotel Pullman am Eiffelturm: "Wir haben eine großartige Voraussetzung geschaffen fürs Rückspiel und gesehen, was unsere Mannschaft imstande ist zu leisten."

Kahn griff die Ansage von Mittelfeldchef Joshua Kimmich aus der Kabine auf, der gesagt habe: "Jetzt geht's zu Borussia Mönchengladbach - und wir wissen, da draußen warten sie darauf, dass wir vielleicht auch mal straucheln. Den Gefallen wollen wir niemandem tun."

Bereits vor der Partie äußerte sich Kahn zu den unruhigen vergangenen Wochen beim FC Bayern. "Beim FC Bayern ist auch immer die Frage: Willst du zu viel Harmonie haben? Vielleicht ist so ein bisschen Reiz auch nichts Verkehrtes. Es gibt immer wieder Diskussionen, und das erzeugt immer eine gewisse Unruhe. Das meine ich mit Reizen", so der frühere Torhüter bei Amazon Prime.

Deshalb werde in der Führungsetage häufig diskutiert: "Wenn es zu harmonisch ist: Ist es wirklich das, was wir in bestimmen Momenten brauchen, um wirklich zu explodieren und alles abzurufen?"