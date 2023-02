PSG vs. FC Bayern München: Gewinner des Spiels, Noten und Einzelkritik der FCB-Profis

Der FC Bayern München schlägt Paris Saint-Germain in der Champions League mit 1:0. In einem Spiel mit Höhen und Tiefen erarbeiten sie sich so eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Die Gewinner und Verlierer des Spiels sowie die Noten und Einzelkritiken der FCB-Profis.

© imago images Gewinner: Kingsley Coman Wieder war es der Franzose, der seinem Ex-Klub einen einschenkte. Wie schon 2020 im Finale der Champions League war er nach einer Flanke zur Stelle und traf zum 1:0. Auch darüber hinaus war er wieder der konstanteste Offensivspieler bei den Bayern. Sein Tempo, aber auch seine gute Entscheidungsfindung machen den Unterschied. Bleibt für Julian Nagelsmann zu hoffen, dass Coman, der angeschlagen ausgewechselt wurde, keine schlimmere Verletzung davongetragen hat. Note: 2.

© imago images Gewinner: Matthijs de Ligt Der Niederländer ist seit Wochen in absoluter Topform. Auch gegen Paris war er häufig der Endgegner für Messi oder Neymar. Seine Zweikampfstärke brachte PSG oft zur Verzweiflung. Auch in der wilden Schlussphase verhinderte er den Ausgleich, indem er Tempo herausnahm und Mendes so ganz knapp ins Abseits stellte - ein halber Fuß war schließlich entschieden. Die Einen nennen es 'Glück', die anderen 'Auge'. Bayern wackelte gegen Ende gehörig, aber de Ligt stand wie eine niederländische Mauer. Lediglich im Aufbauspiel könnte er noch aktiver werden. Note: 2.

© imago images Verlierer: Neymar Neymar hatte einen Abend zum Vergessen. Bei den Kontern gelang es ihm nie so richtig, den FC Bayern in Gefahr zu bringen. Die meisten Glanzpunkte setzten Lionel Messi und Kylian Mbappé. Seine wertvollste Aktion für Paris war sein theatralischer Fall nach dem Foulspiel von Pavard. Der Pfiff des Schiedsrichters war berechtigt, die Gelbe Karte allerdings etwas hart. Kurz vor dem Ende sah der Franzose die Ampelkarte - und Neymar hat immerhin einen Spieler für das Rückspiel rausnehmen können. Darüber hinaus blieb er oft blass. Note: 4.

© imago images PSG vs. FC Bayern München: Die Aufstellungen PSG vs. FC Bayern München - 0:1 Tore 0:1 Coman (53.) Aufstellung Paris Saint-Germain Donnarumma - Hakimi (46. Kimpembe), Marquinhos, Ramos, Nuno Mendes - Zaire-Emery (57. Ruiz), Danilo, Verratti, Soler (57. Mbappe) - Messi, Neymar Aufstellung FC Bayern München Sommer - Pavard, Upamecano, de Ligt, Cancelo (46. Davies) - Kimmich, Goretzka - Sané (90. Stanisic), Musiala (87. Gravenberch), Coman (76. Gnabry) - Choupo-Moting (76. Müller) Gelbe Karten Kimpembe (70.), Neymar (86.) / Pavard (26.) Gelb-Rote Karten Pavard (90.+2.)

© imago images FC Bayern München: Torhüter Yann Sommer: Bisher ja selten gefordert und gegen Paris sah es lange ähnlich aus. Nach gut 74 Minuten war er dann aber erstmals im Trikot des FCB so richtig gefordert. Im Eins-gegen-eins-Duell blieb der Schweizer gegen Mbappé lange stehen und parierte stark. Auch den Nachschuss von Neymar konnte er halten. Kurz vor dem Ende dann mit einem katastrophalen Fehlpass, der beinahe zum 1:1 führte. Note: 3.

© imago images FC Bayern München: Abwehr Benjamin Pavard: Auf der halbrechten Seite in der Rückwärtsbewegung oft gegen Neymar gefordert. Holte sich früh eine Gelbe Karte ab, behielt darüber hinaus aber häufig die Ruhe. Zu Beginn der zweiten Halbzeit mit einem Foul, das der Schiedsrichter nicht mit dem Platzverweis bestrafte - Glück für ihn. Pech wiederum beim Abschluss in der 63. Minute, als sein Kopfball von Donnarumma pariert wurde. Wichtiger Block gegen Messi (84.). Kurz vor dem Ende dann doch noch mit der Grätsche, die zum Platzverweis führte. Besonders bitter: Den Pariser Konter leitete er mit einem eigenen Fehlpass ein. Eine Bedeutung für das Hinspiel hatte das nicht mehr. Note: 3. Dayot Upamecano: In der ersten Halbzeit mehrfach mit guter Vorwärtsverteidigung. Zudem sehr präsent im Spielaufbau. Als Mbappé auf den Platz kam, rückte Upamecano auf die halbrechte Seite, um seinen Landsmann zu bewachen und machte das überwiegend sehr gut, auch wenn er nicht alle Offensivaktionen des Vizeweltmeisters verhindern konnte. Note: 2. Matthijs de Ligt: Wie seine Kollegen ebenfalls sehr resolut im Zweikampf. Kurz vor dem Halbzeitpfiff allerdings zu resolut, als er ungestüm in den Zweikampf mit Messi ging und einen Freistoß in guter Position riskierte. Ansonsten präsentierte sich der Niederländer gewohnt formstark. Gute Grätsche gegen Mbappé (60.), beim vermeintlichen Ausgleich des Franzosen mit dem entscheidenden Schritt, der Mendes ins Abseits stellte. Note: 2.

© imago images FC Bayern München: Mittelfeld João Cancelo: Ein Aktivposten auf der rechten Seite. Viele Verlagerungen fanden den Portugiesen, der im ersten Durchgang aber nicht an die Form anknüpfen konnte, die von ihm erwartet wird. Dribbelte sich hin und wieder fest oder fand seinen Mitspieler nicht mit seinen Zuspielen. Nagelsmann reagierte zur Pause und brachte Davies für den Neuzugang. Note: 3,5. Joshua Kimmich: Bekam deutlich mehr Platz im Mittelfeld als er es aus der Bundesliga gewohnt ist, wusste diesen aber nicht immer zu nutzen. Gerade in der ersten Halbzeit hätte er gegen verunsicherte Pariser noch mutiger sein müssen. In der zweiten Halbzeit nahm er sich offenbar mehr vor. Starkes Tackling gegen Neymar in der 58. Minute, kurz davor einer seiner gefürchteten Chipbälle auf Goretzka. Note: 2,5. Leon Goretzka: Seine stärkste Szene in der ersten Halbzeit war ein Tiefenlauf, bei dem er beinahe gefährlich zum Kopfball gekommen wäre. Ansonsten mit einem zu unauffälligen Auftritt. In den zweiten 45 Minuten dann etwas aggressiver. Guter Ballgewinn in der 62. Minute, der zu einem gefährlichen Abschluss von Choupo-Moting führte. Note: 3. Kingsley Coman: Wie Cancelo auf der rechten, profitierte auch Coman auf der linken Seite von Verlagerungen. In der ersten Halbzeit mit einer zuverlässigen Leistung. Wenn es gefährlich wurde, dann meist über ihn. Der ganz große Durchbruch gelang ihm jedoch nicht. In der zweiten Halbzeit wechselte er die Seite - und blieb ähnlich auffällig. In der 53. Minute fand eine Flanke von Davies seinen Fuß und Coman schob überlegt zum 1:0 für die Bayern ein. Note: 2.

© imago images FC Bayern München: Angriff Jamal Musiala: In der ersten Halbzeit mit wenig Raum zwischen den engen Linien von Paris. Nach der Bayern-Führung aber gleich mit mehreren starken Szenen, weil Paris ihm mehr Platz gab. Gegen Ende dann wieder etwas unauffälliger, aber trotzdem ein sicherer Kombinationspartner. Note: 2,5. Leroy Sané: In den meisten Aktionen sehr glücklos, legte sich den Ball hin und wieder zu weit vor. Dafür mit einer starken Defensivaktion fünf Minuten vor der Pause. Dennoch zu viel Streuung in seinen Angriffen, teilweise mit sehr einfachen Fehlpässen. Note: 3,5. Eric Maxim Choupo-Moting: Schon nach wenigen Sekunden mit dem ersten Warnschuss. Mit seinen Bewegungen zog er immer wieder Gegenspieler aus ihren Positionen. Das Problem: Seine Mitspieler nutzten das nicht. Er selbst kam nur selten zu Chancen. Ein Kopfball im ersten Durchgang und ein vertändelter Konter zu Beginn des zweiten waren die vorläufigen Höhepunkte. Nach der Führung machte Bayern mehr Druck und der Stürmer profitierte davon. Um die 60. Minute herum mit zwei guten Chancen, aber ohne Abschlussglück. Note 2,5.