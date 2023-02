FC Bayern München, News und Gerüchte: ManUnited-Trainer Erik ten Hag will Marcel Sabitzer wohl länger behalten

Marcel Sabitzer könnte sich im kommenden Sommer Manchester United fest anschließen. Kylian Mbappé ist für das CL-Duell zwischen PSG und den Bayern offenbar doch einsatzbereit. Außerdem: Lothar Matthäus kritisiert Julian Nagelsmann. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern München findet Ihr hier.

© getty

FC Bayern München, Gerücht: Bleibt Marcel Sabitzer länger bei ManUnited?

Erik ten Hag, Trainer von Manchester United, will den ausgeliehenen Marcel Sabitzer wohl langfristig im Old Trafford halten. Das geht aus einem Bericht von ESPN hervor. Kurz vor dem Ende des Wintertransferfensters verlieh der FC Bayern den Österreicher für ein halbes Jahr an die Red Devils, nachdem sich deren Spielmacher Christian Eriksen schwer verletzte und mehrere Monate ausfallen wird.

Sabitzers Vertrag in München läuft noch bis 2025. Im Sommer müssten sich beide Parteien also erneut an den Verhandlungstisch setzen, sollte United den 68-fachen österreichischen Nationalspieler langfristig verpflichten wollen.

Sabitzer kommt seit seinem Wechsel in die Premier League auf drei Einsätze, eine Torbeteiligung gelang ihm im United-Dress noch nicht.