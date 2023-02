FC Bayern, News und Gerüchte: Leroy Sanés Unpünktlichkeit offenbar Thema bei den Bossen

Leroy Sané nimmt es angeblich mit der Pünktlichkeit nicht allzu genau. Stefan Effenberg warnt die Münchner. Und: Patrick Herrmann verrät Gladbachs Erfolgsrezept gegen den FC Bayern. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

© imago images FC Bayern, Gerücht: Leroy Sané fällt offenbar negativ auf Leroy Sané soll beim FC Bayern ein notorischer Zu-Spät-Kommer sein. Das behauptet jedenfalls die Bild. Innerhalb der Mannschaft würden deshalb bereits Witze über den 27-Jährigen gemacht. Auch zum Abschlusstraining vor dem Spiel bei Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr im LIVETICKER) sei Sané verspätet an der Säbener Straße eingetroffen. Trainingsbeginn war um 14 Uhr, die Spieler mussten bereits um 13 Uhr anwesend sein. Der Offensivspieler sei allerdings erst um 13.06 Uhr aufgekreuzt. Trainer Julian Nagelsmann gewährt Sané dem Bericht zufolge gewisse Freiheiten, solange die Leistung stimmt. Allerdings sei der schludrige Umgang des deutschen Nationalspielers mit der Pünktlichkeit mittlerweile ein Thema bei den Bossen. Gut möglich, mutmaßt deshalb die Bild, dass er "bald seine Lizenz zum Trödeln verliert". In der laufenden Saison kam der gebürtige Essener in 26 Pflichtspielen für den FCB zum Einsatz. Seine Ausbeute: Zwölf Tore und sechs Assists.

© getty FC Bayern, News: Effenberg warnt den FCB Trotz des 1:0-Sieges des FC Bayern im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain sieht Stefan Effenberg die Münchner noch lange nicht mit einem Bein im Viertelfinale. "Ich sehe in diesem Ergebnis noch keinerlei Vorteile für Bayern, die Chancen auf das Weiterkommen stehen weiter bei 50:50", schrieb Effe in seiner Kolumne bei t-online vor dem Rückspiel am 8. März: "Ob du auswärts oder wie nun im Rückspiel daheim antrittst, macht bei Spielen auf diesem Qualitätsniveau keinen Unterschied - erst recht, nachdem es die Auswärtstorregel nun ja nicht mehr gibt." Die Bayern hätten es im Hinspiel verpasst, sich eine noch bessere Ausgangsposition zu verschaffen, so der 54-Jährige: "Denn in der ersten Halbzeit hätte man nicht gedacht, dass da zwei europäische Topmannschaften auf dem Feld stehen, weil die Bayern keinen einzigen Schuss aufs eigene Tor zugelassen haben. Das war ein Klassenunterschied." Die Bayern hätten die Partie zwar in der ersten Halbzeit komplett im Griff gehabt, befand Effenberg: "Sie haben allerdings auch selbst nicht viel Gefährliches kreiert, zumindest keine hundertprozentigen Chancen. Und als Kylian Mbappé dann eingewechselt wurde, hat man gesehen, wozu PSG fähig ist. Das 1:0 ist auf den ersten Blick nun ein Topergebnis, aber auch ein sehr gefährliches." Effenberg äußerte sich außerdem zu Joshua Kimmich, der in Paris eine "eindrucksvolle" Performance gezeigt habe. "Er ist keinem Zweikampf mit Lionel Messi und Neymar aus dem Weg gegangen und hat damit wichtige Zeichen an seine Gegenspieler und auch an seine Teamkollegen gesandt. So etwas geht nur mit hoher Aggressivität", lobte der frühere Mittelfeldspieler.

© imago images FC Bayern, News: Nagelsmanns Trick gegen den Angstgegner Zwei Niederlagen, zwei Unentschieden: So lautet die Bilanz aus Sicht des FCB aus den vergangenen vier Spielen gegen Gladbach. Der letzte Sieg des deutschen Rekordmeisters im Borussia-Park liegt bereits fast vier Jahre zurück. Am 2. März 2019 gewannen die Münchner bei den "Fohlen" mit 5:1. Kein Wunder also, dass Coach Nagelsmann alle Hebel in Bewegung setzt, um am Samstag drei Punkte zu holen. Als Ansage an seine Stars habe er "übers Plakat geschrieben: 'Auch da san mia mia.' Ich glaube, das ist ein ganz guter Slogan, mit dem wir da mal hinfahren sollten", sagte der 35-Jährige bei der Pressekonferenz am Freitag. Hier findet Ihr die wichtigsten Nagelsmann-Aussagen von der Bayern-PK.

© getty FC Bayern, News: Patrick Herrmann erklärt Erfolgsrezept Gladbachs Patrick Herrmann hat erklärt, warum die Gladbacher zuletzt so erfolgreich gegen die Bayern waren. "Das Erfolgsrezept gegen den FC Bayern war für mich immer, dass wir in der Defensive stabil gestanden haben. Sich nur hinten rein zu stellen, ist gegen Bayern definitiv nicht die richtige Lösung. Aber man muss enorm aufmerksam sein und die Räume eng machen. Wenn der FC Bayern erst einmal ins Rollen kommt, wird es verdammt schwer", sagte der 32-Jährige, der seit 2008 für die Borussia spielt, gegenüber web.de News. Zu einem Wiedersehen kommt es mit Bayern-Schlussmann Yann Sommer, der im Winter nach achteinhalb Jahren in Gladbach nach München gewechselt war. "Yann ist einfach ein Weltklasse-Torwart. Er hat uns in den Spielen gegen Bayern bereits den einen oder anderen Sieg festgehalten. Ich habe erst in dieser Woche mit ihm geschrieben. Er freut sich enorm darauf, wieder im Borussia-Park zu spielen. Wir freuen uns genauso auf ihn. Wir werden sehen, ob wir ihn oder er uns besser kennt", sagte Herrmann.