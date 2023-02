FC Bayern, News und Gerüchte - Jürgen Kohler trotz Sieg über PSG kritisch: "Immer wieder ins Schwimmen geraten"

Der frühere Weltmeister Jürgen Kohler sieht trotz des Sieges über PSG noch jede Menge Probleme beim deutschen Rekordmeister. FCB-Torwart Manuel Neuer hat während der Genesungsphase seines gebrochenen Beins wieder mit leichten Trainingsübungen begonnen. Ändert die neue Position etwas an Benjamin Pavards Transfer-Situation? Hier gibt es alle News und Gerüchte zum FC Bayern.

© getty FC Bayern, News: Jürgen Kohler trotz Sieg über PSG sehr kritisch Mit einem 1:0 auswärts bei PSG hat sich der FC Bayern eine hervorragende Ausgangslage für das Rückspiel geschaffen. Jürgen Kohler, Weltmeister von 1990, bleibt aber dennoch skeptisch. "Der FC Bayern war in Paris die bessere Mannschaft und hat das Hinspiel verdient gewonnen, mich dabei aber nicht komplett überzeugt. Die Münchner wirken nicht gefestigt, es gibt immer wieder Szenen oder Sequenzen, in denen sie plötzlich ins Schwimmen geraten", erklärte der 57-Jährige im kicker. "Eine physisch und psychisch stabile Mannschaft hat diese Phasen nicht", sagte Kohler. Gerade in der Abwehr habe er Schwächen ausgemacht: "Die Mannschaft sucht noch nach den passenden Spielern und Abläufen, damit auch der Rückwärtsgang zuverlässig funktioniert." Sein Fazit: "Bleibt Mbappé gesund, steht den Bayern trotz guter Ausgangsposition ein schwieriges und gefährliches Rückspiel bevor." Selbiges steigt am 8. März um 21 Uhr.

© getty FC Bayern, News: Manuel Neuer steigt mit leichtem Training ein Vor gut zwei Monaten hat sich vor gut zwei Monaten das Schien- und Wadenbein gebrochen, nun steht er für die ersten Übungen schon wieder auf einem Trainingsgerät, wie die Sport Bild berichtet. Mit dem Anti-Schwerkraft-Laufband "AlterG" sei es ihm möglich, mit reduziertem Eigengewicht Laufübungen zu absolvieren. Dafür komme Neuer regelmäßig an die Trainingsstätte des FCB, wo er zudem Lymphdrainagen und weitere Behandlungen bekommt. Außerhalb des "AlterG" muss Neuer jedoch noch Krücken benutzen, um sich fortzubewegen.

© getty FC Bayern, Gerücht: Alphonso Davies ist ein Kandidat bei Newcastle United Bayern Münchens Linksverteidiger Alphonso Davies soll nach CBS-Informationen ein Kandidat beim englischen Erstligisten Newcastle United sein. Journalist Ben Jacobs schrieb bei CaughtOffside, der Kanadier habe das Interesse von Magpies-Sportchef Dan Ashworth geweckt. Die Verpflichtung eines neuen Spielers für die linke Außenbahn genieße bei Newcastle Priorität, so Jacobs weiter. Mit seinem Alter, der Geschwindigkeit und der Dynamik passe Davies genau in das Anforderungsprofil von Newcastles Trainer Eddie Howe. Der Traditionsklub gehört seit der Übernahme durch einen saudischen Staatsfonds zu den reichsten Vereinen der Welt. Aktuell kämpft Newcastle in der Premier League um einen Platz in der Königsklasse. Wechselgerüchte um Alphonso Davies sind derweil nichts Neues, er wurde zuletzt unter anderem auch bei Real Madrid gehandelt. Der 22-Jährige steht in München noch bis 2025 unter Vertrag.

© getty FC Bayern, News: Uli Hoeneß kündigt Bayern-Statement zur Causa Neuer an Neuigkeiten rund um Manuel Neuer gibt es auch von Uli Hoeneß. Der Ehrenpräsident des FCB äußerte sich gegenüber dem RedaktionsNetzwerk Deutschland zum vieldiskutierten Interview des Bayern-Kapitäns. Er selbst sehe "keine unüberbrückbaren Differenzen" zwischen Neuer und dem Rekordmeister. Die Probleme seien zwar da, doch sie könnten "in aller Ruhe und Offenheit besprochen und ausgeräumt werden". "Die Medien haben in den ersten Tagen den Taktstock und die Deutungshoheit übernommen, das darf und wird so nicht bleiben!", erklärte er. Um das Thema aufzuarbeiten, soll ein Statement der Bayern-Bosse folgen: "Die Verantwortlichen des FC Bayern werden sich in Kürze zu der Angelegenheit öffentlich äußern", kündigte Hoeneß an, "rund ums Paris-Rückspiel könnte dafür der richtige Zeitpunkt sein." Für Julian Nagelsmann gab es Lob: "Julian ist der Richtige, ein sehr junger, sehr fähiger und sehr reflektierter Trainer, der nicht auf jedem Satz fünfmal herumkaut, bevor er ihn ausspricht. Mir gefällt das. Julian lernt schnell, macht einen hervorragenden Job." Zum Titelrennen in der Liga sagte er: "Es ist eng und es bleibt eng, ich gehe von einem Kopf-an-Kopf-Rennen bis zum Ende aus. Mit Union Berlin rechne ich bis zum letzten Spieltag. Die haben eine richtig gute und im Wortsinn starke Mannschaft zusammen, sind unglaublich schwer zu bespielen." Auch zu Yann Sommer äußerte sich Hoeneß. Neuers Vertreter bekam Lob vom Ehrenpräsident: "Yann macht es super", erklärte Hoeneß. Und auch dem Trainer sprach er seine Wertschätzung aus: "Julian ist der Richtige. Ein sehr junger, sehr fähiger und sehr reflektierter Trainer, der nicht auf jedem Satz fünfmal herumkaut, bevor er ihn ausspricht. Mir gefällt das."

© imago images FC Bayern, News: Kylian Mbappé schwörte die PSG-Mitspieler auf das Rückspiel gegen den FCB ein Superstar Kylian Mbappé hat im Anschluss an das verlorene Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern eine Rede in der PSG-Kabine gehalten. Foot Mercato berichtet, der Angreifer hätte energischen Klartext gesprochen und seine Mannschaftskameraden so auf das Rückspiel in der Allianz Arena eingeschworen. Es seien deutliche Worte gefallen, Mbappé habe nach drei Pariser Niederlagen in Folge ein Zeichen setzen wollen. Mbappé, der zuvor an einer Oberschenkelverletzung litt, absolvierte im Duell mit den Roten nur 30 Minuten, war in jener kurzen Zeit aber der beste Spieler seiner Mannschaft. Gleich zwei Treffer des Weltmeisters von 2018 wurden allerdings wegen Abseitsstellungen aberkannt. In der Mixed Zone erklärte Mbappé später, PSG sei auch nach dem 0:1 noch der Favorit auf das Weiterkommen.

© getty FC Bayern, Gerüchte: FCB wollte offenbar Kasper Schmeichel als Neuer-Ersatz Bei der Suche nach einem Neuer-Vertreter gab es offenbar auch die Bemühungen, Kasper Schmeichel an die Isar zu locken. Am Rande des Spiels gegen PSG bestätigte dessen Vater, Ex-Manchester-United-Keeper Peter Schmeichel, dass es Gespräche zwischen seinem Sohn und dem FC Bayern gegeben habe. Die ganze Meldung findet ihr hier.

© getty FC Bayern, Gerüchte: Transfer-Wende bei Benjamin Pavard? Schon länger gilt Benjamin Pavard als Abgangskandidat beim FCB. Spätestens nach seinen persönlichen Äußerungen zu einer Luftveränderung vor der Weltmeisterschaft in Katar war es ein offenes Geheimnis, dass der Franzose die Bayern offenbar verlassen will. Doch laut Sky könnte die neue Situation bei den Münchnern alles verändern. Nach der Verpflichtung von João Cancelo stellte Julian Nagelsmann auf eine Dreierkette um, in der Pavard endlich wieder als Innenverteidiger spielen kann. Auf seiner Wunschposition zeigte der 26-Jährige so gute Leistungen, dass die Bayern-Bosse offenbar sehr zufrieden mit ihm sind. Wenn Pavard sich doch zu einer Verlängerung des 2024 auslaufenden Vertrags entscheiden würde, könnte die Zusammenarbeit wohl langfristig weitergehen.

© getty FC Bayern, Gerüchte: Neuer Sponsoring-Vertrag mit Allianz Der Sponsoring-Vertrag zwischen dem FC Bayern und Anteilseigner Allianz wird angeblich um zehn Jahre bis 2033 verlängert. Das berichtet die Sport Bild. Laut dem Bericht soll sich die Sponsoring-Summe des neuen Deals um fünf Millionen Euro pro Jahr erhöhen. Alle Details findet ihr hier.