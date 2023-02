FC Bayern: Kingsley Coman fraglich - Julian Nagelsmann mit Plakat-Trick gegen Angstgegner

Bayern München muss im Bundesliga-Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr) womöglich auf Paris-Held Kingsley Coman verzichten. Hinter dem Siegtorschützen aus dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei PSG stehe "ein Fragezeichen", sagte Trainer Julian Nagelsmann am Freitag. Coman hatte nach der Partie über Probleme an Wade und Sprunggelenk geklagt. Die PK gibt es hier zum Nachlesen im Liveticker.

Nagelsmann kündigte an, dass Nationalspieler Serge Gnabry von Beginn an spielen werde. Außerdem hat er mit Blick auf das Rückspiel gegen PSG (8. März) bald wieder mehr Optionen: Sadio Mané wird am Sonntag ins Mannschaftstraining einsteigen, Noussair Mazraoui am Mittwoch. "Er ist topfit, macht alles mit und hat keine Probleme mehr", sagte Nagelsmann über Mané, der nach einer Woche Training "wieder spielen" könne.

Für Winterzukauf Yann Sommer werde die Rückkehr nach Gladbach "ein besonderes Spiel", sagte Nagelsmann, "aber er ist keine 18 mehr und kommt damit gut zurecht. Er wird ein gutes Spiel machen." Der Coach ist "sehr zufrieden" mit dem Vertreter von Kapitän Manuel Neuer.

Dafür, dass er in vier Pflichtspielen gegen die Borussia als Bayern-Trainer noch keinen Sieg geholt hat, sieht Nagelsmann keinen "speziellen Grund". Als Ansage an seine Stars habe er "übers Plakat geschrieben: 'Auch da san mia mia.' Ich glaube, das ist ein ganz guter Slogan, mit dem wir da mal hinfahren sollten."

Keine Fragen mehr, die PK ist beendet.

Nagelsmann über PSG-Rückspiel: "Wir verlieren mit Pavard einen guten Spieler, der Dreierkette spielen könnte. Wir haben viele Optionen. Ich versuche, das Passende zu finden."

Nagelsmann über Gladbacher Formschwäche: "Wichtig ist, dass sie gegen uns nicht in die Spur kommen. Ich habe genug zu tun, mir über meine Mannschaft Gedanken zu machen."

Nagelsmann über PSG-Spiel: "Insgesamt können wir mehr Tore machen. Der Schlüssel ist, dass wir auch im Rückspiel viel den Ball haben und sie offensiv beschäftigten. Du kannst nicht alles verteidigen, aber wir werden nicht das 1:0 über die Zeit bringen und wir werden uns nicht hinten reinstellen."

Nagelsmann über Sadio Mané: "Er steigt am Sonntag ein. Generell könnte er dann in einer Woche wieder spielen."

Nagelsmann über seine Sieglos-Serie gegen Gladbach: "Wir hatten im Hinspiel viele Chancen, aber haben einen Fehler gemacht. Letztes Jahr haben wir keine guten Spiele gemacht. Es gibt keine speziellen Gründe. Ich habe auf ein Plakat geschrieben: Auch da san mia mia. Ich glaube, das ist ein ganz guter Slogan, mit dem wir da mal hinfahren sollten."

Nagelsmann über 50+1: "Ich will mich gar nicht zu viel dazu äußern, da eckt man leicht an. Generell müssen wir uns in Deutschland über die Wettbewerbsfähigkeit in Europa Gedanken machen. Generell ist die finanzielle Vergleichbarkeiten der Ligen nicht gegeben. Geld ist nicht alles, aber es erleichtert dir den Transfermarkt. Man muss alle Ergebnisse auf internationalem Parkett richtig einordnen. Wenn man von medialer Seite nicht nur draufhaut, wenn etwas nicht so gut ist, sondern das große Ganze berücksichtigt, habe ich kein Problem damit, wenn es so bleibt wie es ist. Ich schreie aber nicht auf, wenn es anders kommt. Am Ende ist es nicht meine Entscheidung."

Nagelsmann über Sommer: "Ich bin sehr zufrieden mit allem. Er war gegen Paris einmal extrem gefordert, das hat er sehr gut gemacht. Er fügt sich sehr gut ein. Es ist für ihn ein besonderer Moment, er wird vorher verabschiedet, aber er ist keine 18 mehr. Damit wird er klarkommen."

Nagelsmann über Mazraoui: "Am Mittwoch steigt er wieder ins Mannschaftstraining."

Nagelsmann über Tim Lobingers Tod: "Mein Beileid an die Familie. Ich kannte ihn nicht so gut. Ich habe ihn als energiegeladenen, athletischen Menschen kennengelernt, der leider sehr lange mit dieser beschissenen Krankheit kämpfen musste. Das hat ihn schon früher ausgezeichnet. Seine sportlichen Erfolge sind bekannt, aber er ging auch danach mit einer extremen Energie durchs Leben und war bereit, diese Energie zu teilen. Es war auch für mich eine sehr traurige Nachricht. Joshua Kimmich hatte eine enge Bindung zu ihm, deswegen hat er gestern im Training gefehlt. Wir werden sehen, wie es ihm geht. Er wird heute wieder ganz normal trainieren. Da droht kein Ausfall. Auch bei Dayot Upamecano nicht."

Nagelsmann über Serge Gnabry und das Personal: "Bei Kingsley Coman ist es noch fraglich, da werden wir sehen, wie er nachher aufdribbelt. Serge wird morgen spielen, es ist keine besondere Situation, er hat vor Weihnachten viel gespielt und viele Tore gemacht. Du brauchts auf der einen Seite eine gute erste Elf, die zum Gegner passt, aber auch gute Spieler, die du nachlegen kannst. Es muss immer ein gutes Gleichgewicht sein. Das Gespräch war ganz normal, da klatscht keiner Applaus, wenn er mitgeteilt bekommt, dass er nicht spielt. Aber da haut mir jetzt auch keiner auf die Nase - noch nicht." (schmunzelt)

Nagelsmann ist da. Die PK beginnt.

Vor Beginn: Schnelle Rückkehr für Yann Sommer: Der im Winter als Ersatz für Manuel Neuer von Gladbach zum FC Bayern gewechselte Schweizer kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück. Vor dem Spiel wird Sommer, der achteinhalb Jahre für die Fohlen zwischen den Pfosten stand, offiziell verabschiedet. "Yann freut sich darauf, und ich bin mir sicher, dass sich auch unsere Fans darauf freuen", sagte Gladbach-Sportdirektor Roland Virkus.

Vor Beginn: Der FC Bayern hat die Ergebniskrise zu Jahresbeginn mittlerweile überwunden. Nach zuletzt zwei Siegen in der Bundesliga folgte auch in der Champions League im Achtelfinal-Kracher bei Paris Saint-Germain mit einem 1:0-Sieg ein Erfolgserlebnis, das für das Rückspiel eine gute Ausgangsposition bietet. Doch zunächst geht es am Samstag (15.30 Uhr) gegen Angstgegner Gladbach, gegen den in der Vorsaison kein Sieg (ein Remis, eine Niederlage) gelang. Dazu gab es im Oktober 2021 die empfindliche 0:5-Klatsche im Pokal. In der Hinrunde in dieser Saison kam der FCB nicht über ein 1:1 gegen Gladbach hinaus.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz mit Julian Nagelsmann vor dem Auswärtsspiel des FC Bayern München bei Borussia Mönchengladbach. Die PK beginnt um 12.30 Uhr.

