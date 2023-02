FC Bayern München: Diese Stars könnten den FCB im Sommer verlassen

Nach dem Transferfenster ist vor dem Transferfenster. Deshalb werfen wir einen Blick nach vorne und schauen, welche Stars den FC Bayern München am Saisonende verlassen könnten.

Zunächst betrachten wir noch einmal die Transfers des FC Bayern im Januar: Zugänge Abgänge Yann Sommer (Borussia Mönchengladbach) Marcel Sabitzer (Manchester United, Leihe) Daley Blind (Ajax Amsterdam) Joao Cancelo (Manchester City, Leihe) Arijon Ibrahimovic (eigene U19) Außerdem soll der FC Bayern für den Sommer schon den ersten Neuzugang fixiert haben: Nach übereinstimmenden Medienberichten wird Konrad Laimer von RB Leipzig sich im Sommer den Bayern anschließen. Doch wer könnte gehen?

© getty Ryan Gravenberch Der Niederländer kam erst im vergangenen Sommer und hat einen langfristigen Vertrag bis 2027 an der Säbener Straße unterschrieben. Doch in der laufenden Saison hatte er kaum Gelegenheiten, sich zu zeigen. Er wurde zwar 20 Mal eingesetzt, stand dabei jedoch nur drei Mal in der Startelf. Alle drei Einsätze gab es in eher unwichtigen Partien. In der Bundesliga startete er noch nie. Besonders wenn Konrad Laimer sich im Sommer den Bayern anschließt, dürfte es eng werden für Ryan Gravenberch. Leon Goretzka ist gesetzt und wird sich mit Laimer duellieren. Auch Jamal Musiala kann eine Reihe weiter hinten agieren. Ein Leihgeschäft für den 20-Jährigen wäre naheliegend.

© getty Eric Maxim Choupo-Moting Die Stürmer-Debatte beim FCB ist noch immer nicht gelöst. Der Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting läuft aus und immer wieder kursieren auch Namen wie Harry Kane durch die Gerüchteküche. Doch eigentlich will der FC Bayern wohl mit dem Kameruner verlängern - und auch Choupo-Moting kann sich offenbar gut vorstellen, beim Rekordmeister zu bleiben. Noch hat der Neuner jedoch keine Vertragsverlängerung unterschrieben.

© getty Benjamin Pavard Dass der Franzose im Sommer ein "neues Projekt" in Betracht zieht, hatte Benjamin Pavard bereits im Dezember in einem Interview mit der L'Equipe kundgetan. Er würde gerne wieder in die Innenverteidigung rücken, was bei den Münchnern aufgrund der immensen Konkurrenz auf lange Sicht womöglich schwierig ist. Ein großer Interessent soll der FC Barcelona sein. Doch auch die Katalanen würden ihn offenbar als Rechtsverteidiger einplanen. Außerdem durfte Pavard zuletzt auch mehrfach in der Innenverteidigung ran. Was einen Abgang jedoch sehr wahrscheinlich macht: Der Vertrag von Pavard läuft 2024 aus. Eine Verlängerung dürfte nach all den getätigten Aussagen unwahrscheinlich sein.

© getty Bouna Sarr Ein absoluter Evergreen auf der Rechtsverteidiger-Position: Bouna Sarr. Der Senegalese wechselte 2020 von Olympique Marseille zum FCB, konnte sich aber nie durchsetzen und war quasi vom ersten Tag an wieder ein Verkaufskandidat. Aufgrund des hohen Gehalts klappte das in diesem Winter erneut nicht. Im Sommer dürfte der nächste Anlauf starten, Sarr an einen neuen Verein zu vermitteln.

© getty Joao Cancelo Die Verpflichtung des Portugiesen war einer der Aufreger am Deadline Day der Wintertransferphase. Ohne Leihgebühr spielt Joao Cancelo bis zum Sommer für die Münchner. Dann stellt sich jedoch die große Frage: Kehrt er im Sommer wieder zu Manchester City zurück oder bleibt er? Der FCB hat sich offenbar eine Kaufoption in Höhe von 70 Millionen Euro gesichert. Doch Medienberichte lassen verlauten, dass diese Summe eigentlich zu hoch sei. Glück für den FCB: Cancelo könnte wohl auch günstiger in München bleiben. In Manchester ist die Tür aber noch nicht zu. "Was nächste Saison passiert, werden wir sehen", ließ Pep Guardiola die Zukunft des Portugiesen noch offen.

© getty Josip Stanisic Besonders wenn Cancelo fest in München bleibt, könnte Youngster Josip Stanisic die Bayern verlassen. Wie bei Gravenberch könnte es auf ein Leihgeschäft hinauslaufen, denn der Youngster hat erst im November seinen Vertrag beim FCB verlängert. Mit Cancelo und Noussair Mazraoui vor sich dürfte die Perspektive allerdings gering sein. Mit 14 Einsätzen für knapp 600 Spielminuten wird er auch mit der aktuellen Saison nicht zufrieden sein.

© getty Manuel Neuer Wie geht es weiter in der Neuer-Saga? Nach seinem unabgesprochenen Interview zur Entlassung von Toni Tapalovic gab es heftige Kritik am Nationaltorhüter. Sogar ein Wechsel des Kapitänsamts soll laut Medienberichten in der Diskussion sein. Dass Yann Sommer über die Rückrunde hinaus in München bleiben könnte, wurde durch den langfristigen Vertrag bis 2025 klar. Will sich Neuer dem direkten Duell stellen und womöglich nur noch auf der Bank sitzen? Es ist alles offen.

© getty Daley Blind Die Bayern verpflichteten Daley Blind nach Bekanntwerden des längerfristigen Ausfalls von Noussair Mazraoui sowie der Verletzung von Lucas Hernández als Backup für die Innen- und Linksverteidigung. Der 32-Jährige, der gerade seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam aufgelöst hatte, unterschrieb jedoch nur für ein halbes Jahr. Im Sommer läuft das Arbeitspapier beim FCB also aus. Seine bisher 38 Minuten Spielzeit lassen Zweifel aufkommen, ob er nach der Genesung der Verletzten noch gebraucht würde.

© getty Marcel Sabitzer Erik ten Hag, Trainer von Manchester United, will den ausgeliehenen Marcel Sabitzer wohl langfristig im Old Trafford halten. Das geht aus einem Bericht von ESPN hervor. Kurz vor dem Ende des Wintertransferfenster verlieh der FC Bayern den Österreicher für ein halbes Jahr an die Red Devils, nachdem sich Christian Eriksen für mehrere Monate verletzte. Nach Ende der Leihe kehrt der 28-Jährige zum FC Bayern zurück, zumindest Stand jetzt. Denn ten Hag will den Mittelfeldspieler dem Bericht zu Folge länger in Manchester halten. Sabitzers Vertrag in München läuft noch bis 2025, im Sommer müssten sich beide Parteien also erneut an den Verhandlungstisch setzen, sollte United den 68-fachen österreichischen Nationalspieler langfristig verpflichten wollen.