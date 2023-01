FC Bayern, News und Gerüchte: Oliver Kahn über Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Ersatz für Manuel Neuer

Oliver Kahn vom FC Bayern München hat die Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Ersatz von Manuel Neuer erklärt und sich für eine Umverteilung der TV-Gelder ausgesprochen. Außerdem wurde der Neuzugang Daley Blind beim FCB offiziell vorgestellt. Alle News und Gerüchte zum FC Bayern gibt es hier.

FC Bayern, News: Neuer-Ersatz? Oliver Kahn spricht über Schwierigkeit

Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern, Oliver Kahn, hat Schwierigkeiten bei der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Stammtorhüter Manuel Neuer eingeräumt. "Hasan Salihamidzic, Julian Nagelsmann, Marco Neppe und ich diskutieren ohne Hektik verschiedene Optionen. Aber Manuel Neuer in der Winterpause zu ersetzen, ist natürlich ungeheuer schwierig, zumal nicht gerade viele Vereine Lust haben, ihre Nummer 1 abzugeben", sagte der 53-Jährige in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Die Münchner hoffen, dass die Rehabilitationszeit des 36-Jährigen ohne Komplikationen verläuft. Allerdings merkte Kahn auch an, dass der Fußball "ein kurzfristiges Geschäft" sei und der FC Bayern sich seine Gedanken im "Hier und Jetzt" machen müsse.

Zuletzt galt vor allem Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach als heißer Kandidat, doch die Gladbacher wollen den Schweizer nicht ziehen lassen, bevor sie nicht selbst einen Ersatzmann gefunden haben. Bayern-Leihgabe Alexander Nübel hatte einer vorzeitigen Rückkehr zuletzt öffentlich eine Absage erteilt.

An der Einstellung des fünfmaligen Welttorhüters des Jahres gibt es für den Bayern-Chef aber keine Zweifel. "Wir kennen Manuel: Er wird alles dafür geben, um in Topform zurückzukommen. Und ein Manuel Neuer in Topform ist nach wie vor absolute Weltklasse", versicherte Kahn.