Daley Blind zum FC Bayern: Das sind die Stärken und Schwächen des Winterneuzugangs

Dem FC Bayern München gelingt mit der Verpflichtung von Daley Blind ein kleiner Transfercoup. Angesichts der zahlreichen Ausfälle in der Defensive könnte der 32-Jährige in der Tat ein perfekter Backup sein - ein genauer Blick auf seine Daten belegt das.

Am Donnerstag landete Blind in München und unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende . Da zuvor zum Jahresende sein Vertrag bei seinem Herzensklub Ajax Amsterdam aufgelöst wurde, war der 32-Jährige ablösefrei zu haben.

"Das ist wirklich ein glücklicher Umstand, dass so ein Spieler auf dem Markt ist", kommentierte Salihamidzic die Verpflichtung des Niederländers bei Sky . "Er hat uns von der ersten Minute an signalisiert, dass er unbedingt zum FC Bayern kommen möchte. Wir haben eine gute Lösung gefunden."

Da ist in erster Linie seine Passstärke zu nennen, wodurch der 99-malige niederländische Nationalspieler auch als spielaufbauender Sechser eingesetzt werden kann. Dank seiner Routine am Ball war Blind bei Ajax eine gefragte Anspielstation. Laut Daten von CreateFootball wurde Blind 65-mal pro Spiel angespielt - Spitzenwert im europäischen Vergleich.

© imago images

FC Bayern: Daley Blind war langsamster Verteidiger der Eredivisie

Defizite hat Blind in puncto Tempo. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von unter 33 km/h zählte er in der bisherigen Saison zu den langsamsten Verteidigern der Eredivisie. Bei den Bayern landet er damit ebenfalls noch hinter dem langsamsten Defensivmann Josip Stanisic, der in der laufenden Spielzeit mit einem Topspeed von 33,07 km/h nur knapp diese Marke riss.

Aufgrund seiner fehlenden Geschwindigkeit kann man Blind auch nicht zu einem Linksverteidiger der modernsten Prägung zählen, der die Außenbahn entlang sprintet und eine Flanke nach der anderen in den Strafraum schlägt. Nur zwei Flankenversuche pro Partie sind ein Beleg für seine Harmlosigkeit, seit 2015 gelangen ihm in der Eredivisie auf diese Weise zudem nur überschaubare elf Assists. Wertvoller sind da schon seine oben erwähnten einleitenden Pässe.

Seine Geschwindigkeitsdefizite macht Blind mit seinem guten Stellungsspiel wett. Das hilft ihm gleichzeitig auch im Abwehrzentrum, denn mit seiner Größe von 1,80 Meter verfügt er nicht unbedingt über ein Gardemaß für einen Innenverteidiger. Am Boden gewann Blind in seiner Karriere fast 70 Prozent seiner Zweikämpfe - ein starker Wert, der seine Cleverness in seiner Abwehrarbeit untermauert. Dafür vermeidet er Luftduelle, was in der Innenverteidigung ein Schwachpunkt sein könnte.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Blind vor allem aufgrund seiner Passqualität ein wichtiger Faktor im Spiel der Bayern sein kann. Als Linksverteidiger ohne großen eigenen Offensivdrang dürfte er dabei vor allem als Initiator in Erscheinung treten. Auch für den linken Part in einer Dreierkette, die Trainer Julian Nagelsmann bei eigenem Ballbesitz hin und wieder spielen lässt, scheint Blind geeignet.

Gegen wuchtige und schnelle Gegner könnte Blind wiederum an seine Grenzen stoßen und womöglich im Achtelfinal-Kracher in der Champions League gegen die Star-Offensive von Paris Saint-Germain um Kylian Mbappé, Lionel Messi und Neymar zu einem Risikofaktor werden.