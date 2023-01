FC Bayern München, News und Gerüchte: Chaos im Trainingslager - David Alaba macht sich "keine Sorgen" um mentale Verfassung von Joshua Kimmich

Der ehemalige FC-Bayern-Star David Alaba äußerte sich in einem Interview zur mentalen Stärke seines Freundes Joshua Kimmich, seinen Glauben an ein Comeback von Manuel Neuer sowie die neue Rivalität mit Robert Lewandowski. Außerdem gibt es News bei der Torwart-Suche. Alle News und Gerüchte zum FCB findet ihr hier.

© getty

FC Bayern, News: David Alaba macht sich "keine Sorgen" um Kimmich

Der ehemalige Münchner David Alaba macht sich offenbar "keine Sorgen" darum, dass Joshua Kimmich in ein Loch fallen könnte. "Ich kenne ihn mittlerweile sehr gut, kann das einordnen", erklärte er gegenüber der Bild seine Einschätzung, "Jo ist total ehrgeizig, er strebt nach dem Größten." Er könne zwar nicht "hinter die Fassade blicken", jedoch sei er von Kimmichs mentaler Stärke überzeugt.

Auch bei Manuel Neuer zeigt sich der Österreicher positiv. "Er hat oft in seiner Karriere gezeigt, dass er immer wieder zurückkommt - oft sogar stärker als zuvor! Das traue ich ihm wieder zu", schätzte Alaba die Situation ein. Bereits seit einem Jahrzehnt spiele Neuer auf einem "Top-Niveau", damit habe er "das Torwartspiel einer ganzen Generation verändert".

Lobende Worte hat David Alaba auch für den ehemaligen Mitstreiter und heutigen Vereins-Rivalen Robert Lewandowski übrig: "Lewy ist Weltklasse. Das hat er in Spanien in der Liga direkt gezeigt." Seinem Freund gönne er "natürlich alles", doch in der Liga macht er keine Späße: "In der Tabelle will ich natürlich vor ihm stehen!"