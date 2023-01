FC Bayern München, mögliche Zu- und Abgänge im Sommer: Fragezeichen in allen Mannschaftsteilen

Beim FC Bayern wirft der Sommer bereits seine Schatten voraus, der Kader muss für die Zukunft so zusammengestellt werden, dass die ambitionierten Ziele des deutschen Rekordmeisters realisierbar sind. Was könnte sich beim FCB in den verschiedenen Mannschaftsteilen nach der Saison tun?

Auf zahlreichen Positionen - ob im Tor, der Defensive oder Offensive - gibt es Fragezeichen, was die Planungen über die aktuelle Saison hinaus betrifft. Was wird aus Yann Sommer, verlässt Benjamin Pavard wirklich den Verein - und verlängern die Bosse den Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting zu verbesserten Bezügen?

Und dann wäre da ja noch der Name Alexander Nübel. Dieser kehrt nach der Saison erst einmal von seiner Leihe von der AS Monaco zurück. Wie es dann weitergeht, scheint völlig offen. Mit den Monegassen konnte jüngst keine Lösung gefunden werden, um den ehemaligen Schalker bereits im Winter zurückzuholen. Zwar schloss er eine Zukunft in München nicht aus (Vertrag bis 2025) , mit der Bankrolle wird er aber definitiv nicht vorliebnehmen. "Stand jetzt", sagte er zuletzt im Aktuellen Sportstudio , zählt er ab Sommer zum Bayern-Kader, "weil mein Vertrag noch so läuft". Aber kommt es wirklich so?

Die Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic , enger Vertrauter und sogar Trauzeuge von Neuer, hat dessen Stellung im Verein zumindest nicht verbessert , vielmehr dürfte der neue Mann die Aufgabe unvoreingenommen angehen und beiden Keepern die gleichen Chancen einräumen. Sollte Sommer in den verbleibenden Spielen starke Leistungen zeigen, dürfte er sich einen offenen Konkurrenzkampf um die Nummer eins im Bayern-Tor erhoffen - auch wenn Gerüchten zufolge ein Abgang ein Thema werden könnte, sollte Neuer wieder bei 100 Prozent sein und der Klub so die investierte Summe wieder einnehmen kann.

Edelreservist Sven Ulreich traute man die anstehenden Aufgaben in Liga, Pokal und insbesondere der Champions League (Achtelfinale gegen PSG) nicht zu, weshalb Sommer der bestmögliche Ersatz war, auch wenn die Münchner tiefer in die Taschen greifen mussten als eigentlich gewollt. Doch spätestens im Sommer werden sich zahlreiche Fragen stellen: Ist Neuer wieder fit oder benötigt er noch mehr Genesungszeit? Wird der 36-Jährige sich überhaupt nochmal von einer solch schweren Verletzung erholen können und die gewohnten Leistungen abrufen? Und was wird aus Sommer, der bis 2025 gebunden ist?

© imago images

ABWEHR: Benjamin Pavard und der ewige Traum

Benjamin Pavard träumt seit Jahren davon, endlich wieder in der Innenverteidigung auflaufen zu dürfen. Beim FC Bayern München passiert das nur, wenn Not am Mann ist. Deshalb hatte sich der Franzose in den letzten Monaten mehrfach wechselwillig gezeigt. Kurz vor der Weltmeisterschaft in Katar gab er der italienischen Gazzetta dello Sport und der französischen L'Equipe Interviews, in denen er offen mit einem Abschied vom FC Bayern kokettierte. "Ich bin nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung anzunehmen. Vielleicht ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Warum nicht ein neues Land, eine neue Kultur entdecken?", sagte der 26-jährige Franzose.

Für den FC Bayern München wäre der Abgang ein Balanceakt zwischen Chance und Risiko. Einerseits hat man mit Noussair Mazraoui bereits vorgesorgt. Der Marokkaner zeigte zuletzt mehrfach, dass er das Zeug dazu hat, die Position des Rechtsverteidigers langfristig als Stammspieler zu bekleiden. Pavards Wechsel würde den Weg für den talentierten 25-Jährigen frei machen. Andererseits wären die Münchner ohne den flexibel einsetzbaren Verteidiger sehr dünn besetzt. Mazraoui zeigte sich in der Vergangenheit anfällig für Verletzungen und auch in der Innenverteidigung brennt es häufiger, als Nagelsmann lieb sein kann.

Pavard kann drei von vier Positionen im Defensivbereich auf sehr hohem Niveau spielen. Sollte Bayern ihn im kommenden Sommer abgeben, braucht es also Ersatz. Im Idealfall wieder einen Spieler, der sowohl rechts als auch innen aushelfen kann – oder eben zwei neue Spieler. Das könnte kostspielig werden. Zumal Pavards Vertrag 2024 ausläuft und die Ablösesumme in diesem Jahr nicht allzu hoch ausfallen dürfte.

Die günstigste Option wäre Josip Stanisic. Der Kroate hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er auf nahezu allen Defensivpositionen solide aushelfen kann. Aber da liegt auch schon das große "Aber": Reicht dem FC Bayern eine solide Option? Stanisic ist auf einem bestimmten Niveau verlässlich, darüber hinaus jedoch häufig an seine Grenzen gekommen. Beispielsweise beim 2:2 in Dortmund, als er sich mit dem Spieltempo überfordert zeigte.

Deshalb muss der FC Bayern zwangsläufig den Markt im Auge behalten. Als Kandidat gilt Axel Disasi (24), für den die AS Monaco aber angeblich über 50 Millionen Euro verlangt. Auch Inter Mailands Denzel Dumfries (26) und Olympique Lyons Malo Gusto (19) wurden schon gehandelt. Richtig konkret wurde es jedoch noch nicht. Fast schon eine Randnotiz ist bei der ganzen Thematik die Situation von Bouna Sarr, der bald von seiner Verletzung zurückkehren dürfte. Der 30-Jährige hat noch einen Vertrag bis 2024. Finden die Bayern einen Abnehmer, wird er wohl im Sommer gehen.