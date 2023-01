FC Bayern München: Nagelsmann-Vertrauter wohl Favorit auf Posten als Torwarttrainer

Beim FC Bayern ist ein Vertrauter von Trainer Julian Nagelsmann offenbar Favorit auf den offenen Posten als Torwarttrainer. Wie Sky und der kicker berichten, könnte Michael Rechner, derzeit für die TSG Hoffenheim und die türkische Nationalmannschaft im Einsatz, auf Toni Tapalovic folgen, mit dem die Zusammenarbeit beendet wurde.

Nach der Trennung von Tapalovic hat Tom Starke interimsweise übernommen, die Bayern suchen aktuell nach einem dauerhaften Nachfolger. Rechner kennt Nagelsmann noch aus seiner eigenen Zeit bei Hoffenheim (136 gemeinsame Spiele). Mit dem 42-Jährigen, der seit 2015 die Profikeeper der TSG betreut, soll es schon Gespräche gegeben haben, er gilt als Wunschkandidat.

Bereits zu seinem Amtsantritt im Sommer 2021 wollte Nagelsmann einen eigenen Torwarttrainer mit nach München bringen, Tapalovic behielt allerdings vor allem aufgrund seiner engen Beziehung zu Manuel Neuer seinen Job. Eineinhalb Jahre später trennten sich die Wege aufgrund des mangelhaften Vertrauensverhältnisses zwischen Nagelsmann und Tapalovic doch. "Ein Miteinander ist nie so entstanden, wie wir Verantwortliche uns das vorstellen", sagte Nagelsmann.

Rechner, der auch in der Nachwuchsförderung einen sehr guten Ruf genießt, besitzt einen über die Saison hinaus gültigen Vertrag in Hoffenheim, sodass eine Ablöse fällig werden würde. Zudem ist fraglich, ob die TSG den Torwarttrainer überhaupt mit sofortiger Wirkung gehen lassen würde. Starke, der eigentlich Bayerns U19 trainiert und am Campus als Torwartkoordinator arbeitet, soll auf Dauer wieder in seine alte Rolle zurückkehren.