FC Bayern München: "Heute endet eine Ära" - Tapalovic-Aus bedroht Manuel Neuer

Der FC Bayern München hat Torwarttrainer Toni Tapalovic fristlos entlassen. Grund dafür sollen vor allem Differenzen mit Julian Nagelsmann gewesen sein. Doch was bedeutet der Rausschmiss für den Rekordmeister? SPOX betrachtet die Folgen aus drei Perspektiven.

Der Abschied von Toni Tapalovic scheint dem FC Bayern München nicht schwer zu fallen. In einer Pressemitteilung hat der Tabellenführer der Bundesliga das Ende der Zusammenarbeit nicht nur in aller Kürze, sondern auch sehr nüchtern und emotionslos verkündet.

© imago images

FC Bayern München: Das Tapalovic-Aus aus der Perspektive von Manuel Neuer

Für Manuel Neuer war und ist Tapalovic ein enger Vertrauter. Der 42-Jährige war bei seiner Hochzeit im Jahr 2017 sogar Trauzeuge. Dementsprechend wird der mehrfache Welttorhüter eine Vertrauensperson innerhalb des Klubs verlieren, die ihm gerade in schwierigen Zeiten immer den Rücken gestärkt und freigehalten hat. "Heute endet eine Ära beim FC Bayern", kommentierte Neuer die Entlassung auf Instagram: "Nicht zuletzt hast du auch mich und mein Torwartspiel geprägt und auf ein neues Level gehoben. Ich werde dich vermissen."

Für ihn ist das ein weiterer Rückschlag. Zumal der aktuelle Kapitän des FC Bayern viel Wert auf ein ruhiges und für ihn reibungsloses Umfeld legt. Als Alexander Nübel einst vom FC Schalke 04 verpflichtet wurde, soll Neuer verärgert gewesen sein. Nicht aus Angst vor dem Verlust seines Stammplatzes, sondern weil ihm die Kommunikation und die Veränderung an sich nicht gefiel.

Bei den Münchnern bekam der 36-Jährige in den letzten Jahren stets die Freiheit, weitreichende Entscheidungen um sich herum zu treffen oder sie zumindest aktiv zu beeinflussen. Mit Tapalovic geht nun aber jemand, der Teil seiner Machtposition war. Vor allem verliert er aber einen wichtigen Draht zum Trainerteam. Tapalovic soll nach Informationen von Sport1 regelmäßig Interna aus der Trainerkabine an Neuer weitergegeben haben, die kurz darauf auch an das gesamte Team gingen. Vor allem Nagelsmann habe das gestört.

Am grundsätzlichen Vertrauen des FC Bayern wird der Abgang wohl kaum etwas ändern, geschwächt wird Neuer dadurch dennoch. Außerdem deutet derzeit vieles darauf hin, dass sich Neuer nach seiner Rückkehr deutlich mehr strecken muss, um auch in Zukunft Stammtorhüter des Rekordmeisters zu bleiben. Die Verpflichtung von Yann Sommer war bereits ein kleiner Fingerzeig in diese Richtung und auch die mögliche Rückkehr von Alexander Nübel wird das alles etwas befeuern.

Neuer schien beim FC Bayern nie so angreifbar zu sein wie jetzt. Auch wenn sich die Verantwortlichen jüngst dazu bekannt haben, dass er der Kapitän und die klare Nummer eins ist, so vermieden sie bewusst einen Blick in die Zukunft. Denn diese hält viel Ungewissheit bereit - vor allem für Neuer, der in seinem Statement selbst das Ende einer Ära ausrief. Auch wenn er es anders gemeint ist, könnte sich für ihn tatsächlich mehr ändern, als ihm aktuell lieb wäre.