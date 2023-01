FC Bayern, News und Gerüchte: Neue Details zur Verletzung von Manuel Neuer

Der FC Bayern verliert offenbar einen Youngster in die Serie A, ein weiterer könnte folgen. Zudem gibt es weitere Details zur Verletzung von Manuel Neuer - und die klingen richtig übel. In der Bundesliga hat der FCB derweil erneut einen Sieg verpasst.

© getty FC Bayern: Neue Details zur Neuer-Verletzung Der Ski-Unfall von Manuel Neuer, der eine Verletzung am Unterschenkel nach sich gezogen hatte, verlief offenbar dramatischer als bisher bekannt. Wie die Sport Bild berichtet, konnten schlimmere Folgen des Schien- und Wadenbeinbruchs (der FC Bayern hatte lediglich eine Fraktur des rechten Unterschenkels kommuniziert) nur durch eine schnelle medizinische Versorgung verhindert werden. So habe der Unfall am 9. Dezember am Hang des Roßkopfs in den Bayerischen Alpen einen offenen Bruch zur Folge gehabt, der schnell starke Blutungen nach sich zog. Die Wunde konnte durch den Ski-Schuh des Torhüters einigermaßen zusammengehalten werden, die Hautlappen an der Stelle des Bruchs dehnten sich durch die Blutung und Schwellung aus. Hätte sich dies weiter verschlimmert, hätte dies auch Auswirkungen auf den Heilungsverlauf gehabt. Der Rettungshubschrauber aus der Unfallklinik in Murnau traf jedoch schnell ein, sodass noch am Tag des Unglücks die Operation durchgeführt werden konnte. Dabei wurde die Wunde wieder geschlossen, derzeit seien keine weiteren Komplikationen zu erwarten. Täglich erhalte er am Trainingsgelände der Bayern eine Lymphdrainage, frühestens Ende Februar könne Neuer sein Bein wieder bewegen. Trainer Julian Nagelsmann sagte zur Verletzung seines Kapitäns: "Ich habe tatsächlich zuerst eine WhatsApp von Brazzo bekommen, dass Manu sich schwer verletzt hat. Da habe ich erst gedacht, dass es ein schlechter Scherz ist." Ihm habe die Verletzung extrem leidgetan, "weil er natürlich gerne der Mannschaft geholfen hätte. Mit ihm bricht da eine Stütze weg." Zwar sei es eine "schwere Verletzung, aber Manu hat schon mehrfach in seiner Karriere bewiesen, was für ein gutes Heilfleisch er hat".

© imago images FC Bayern, Gerücht: Youngster vor Wechsel in die Serie A Bayern-Youngster Justin Janitzek steht offenbar vor einem Wechsel nach Italien. Wie Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet, wird sich der 18-jährige Innenverteidiger US Lecce anschließen. Die Leihe soll eine Kaufoption beinhalten, am Mittwoch soll bereits der Medizincheck stattfinden. Janitzek kommt derzeit in der zweiten Mannschaft in der Regionalliga Bayern zum Einsatz (17 Spiele, zwei Tore). 2018 wechselte er aus der Jugend des VfB Stuttgart zum FCB, schaffte allerdings bisher nicht den Sprung zu den Profis. Im letzten Gruppenspiel der Champions League gegen Inter Mailand stand er immerhin im Kader. Ebenfalls habe Lecce Interesse an einer Verpflichtung von Yusuf Kabadayi, es gebe Verhandlungen. Der Flügelspieler ist auch 18 Jahre alt, stammt aus der eigenen Jugend und spielt wie Janitzek für die zweite Mannschaft. Aufgrund von mehreren Verletzungen stehen in der aktuellen Saison erst sieben Spiele (zwei Tore) sowie drei Einsätze in der Youth League zu Buche. Im Februar des vergangenen Jahres verlängerte Kabadayi seinen Vertrag bis 2024. Dabei sagte er: "Ich bin seit der U8 hier und kann mir nicht vorstellen, für einen anderen Verein zu spielen. Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das mir gegeben wurde und ich freue mich auf meine Aufgaben."