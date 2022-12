FC Bayern München, News und Gerüchte: Jamal Musiala soll "für immer" beim FCB bleiben

Bayern-Präsident Herbert Hainer möchte, dass Jamal Musiala für immer für den deutschen Rekordmeister spielt. Eine Rückkehr von Alexander Nübel wäre offenbar kostspielig. Außerdem: Hainer will mehr Positivität bei der deutschen Nationalmannschaft. Alle News und Gerüchte rund um den FC Bayern findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Hainer will Musiala-Verbleib für immer

FCB-Chef Herbert Hainer wünscht sich einen langen Verbleib von Jamal Musiala an der Säbener Straße. Der Präsident stellte in der Abendzeitung klar: "Er hat einen langfristigen Vertrag bei uns, und wir wünschen uns, dass er möglichst lange beim FC Bayern bleibt - am besten für immer." Dabei deutete Hainer an, dass eine Verlängerung des offensiven Mittelfeldspielers demnächst folgen könnte: "Hasan Salihamidzic hat ja schon gesagt, dass es bereits vor der WM Gespräche gegeben hat."

Bei jener WM habe Musiala ihn trotz des frühen deutschen Ausscheidens sehr beeindruckt. Der 19-Jährige habe gezeigt, dass er "in seinem jungen Alter bei einer WM auf höchstem Niveau mithalten und Impulse geben kann."

Für Hainer ist klar: "Jamal will der beste Fußballer der Welt werden, das ist gelebtes 'Mia san mia', das gefällt mir. Wir werden ihn auf diesem Weg begleiten. (...) Er passt einfach hierher, die Fans lieben ihn. Bei uns hat er Saison für Saison die Chance, Titel zu gewinnen und große Spiele zu bestreiten. Das weiß Jamal." Dessen Vertrag läuft noch bis 2026.