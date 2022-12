FC Bayern, News und Gerüchte: Vorsprung bei nationalen Medienerlösen geschrumpft

Der Vorsprung des FC Bayern bei den Medienerlösen der Bundesliga ist weiter geschrumpft - allerdings hat der FCB noch ein Ass im Ärmel. In den kicker-Ranglisten kommt aus der FCB-Abwehr niemand in die Weltklasse. Aktuelle Bayern-News und Gerüchte gibt es hier.

Der Vorsprung auf die schärfsten Verfolger sieht aus wie folgt: Borussia Dortmund bekommt auf Rang zwei in der aktuellen Saison 80,1 Millionen Euro, dahinter RB Leipzig 78,3 Millionen Euro. Insgesamt gingen die Zahlen leicht zurück: 2021/22 kassierten die Klubs noch 1,189 Milliarden Euro. Allerdings werden die Zahlen in den kommenden Jahren wieder ansteigen.

© imago images

FC Bayern, News: Manuel Neuer siebtbester Torwart der Liga?

Der kicker hat die ersten Ranglisten für die Hinrunde der Saison 2022/23 veröffentlicht. Bei den Innenverteidigern stellen die Bayern mit Dayot Upamecano auf Rang eins (Internationale Klasse), Lucas Hernández (Rang 3, nationale Klasse) und Matthijs de Ligt (Rang 5, internationale Klasse) klar die beste Gruppierung der Liga.

Bei den Torhütern sieht es aber anders aus. Dort wird Dortmunds Gregor Kobel auf Rang eins gesetzt - und Manuel Neuer landet auf Rang sieben und gerade noch in der internationalen Klasse. Vor ihm sieht das Magazin unter anderem Yann Sommer, der Neuer in der Rückrunde womöglich ersetzen könnte, aber auch Torhüter wie Koen Casteels oder Mark Flekken.

Dabei wird auch Neuers Leistung bei der WM 2022 in Katar bewertet. Und, so schreibt es Ex-Keeper Richard Golz: "Das frühe deutsche Aus war nicht blamabel, doch ein Neuer in Normal-, erst recht in Topverfassung hätte dazu beitragen können, es zu verhindern."

Im Sommer 2022 war Neuer vom kicker ebenfalls in der internationalen Klasse geführt worden. Damals ordnete er sich liga-intern aber auf Rang zwei ein, vor ihm landete lediglich Frankfurts Kevin Trapp.

Zwölfmal war der mittlerweile 36-Jährige in seiner Karriere bislang vom kicker als "Weltklasse" eingestuft worden. Diesmal, so schreibt das Fachblatt, sei die Frage gewesen, ob er "überhaupt noch Internationale Klasse" verkörpere. Die interne Abstimmung sei 12:12 ausgefallen, die Vereinsreporter hätten dann den Ausschlag gegeben.