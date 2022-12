FC Bayern München - Präsident Herbert Hainer über das Jahr 2022, Julian Nagelsmann, Jamal Musiala und die Ziele des FCB

Präsident Herbert Hainer hat im Interview mit der Bild-Zeitung auf das Jahr 2022 und die erste Saisonhälfte des FC Bayern München zurückgeblickt. Außerdem sprach er über Julian Nagelsmann, Jamal Musiala und die Titel-Ambitionen des FCB.

"Sie sehen einen zufriedenen Präsidenten! Bei den Männern führen wir die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung an und sind in allen Wettbewerben weiter vertreten. Dazu ist die Entwicklung der Frauen toll, und im Basketball sind wir in der Bundesliga vorne dabei und haben uns im BBL-Pokal fürs Final Four qualifiziert. Unsere Fans können zufrieden in die Weihnachts-Feiertage gehen", bilanzierte Hainer die Leistungen seiner Vereine.

Ein Extra-Lob gab es für Trainer Julian Nagelsmann, der den FC Bayern aus der Bundesliga-Krise im Herbst manövrierte und von Platz fünf zurück an die Tabellenspitze führte. "Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic haben viele Gespräche mit ihm geführt", sagte der 68-Jährige und betonte: "Julian ist immer offen für den Austausch, das zeigt seine Stärke und Größe. Wir haben nach dem 0:1 gegen den FC Augsburg bis auf das Last-Minute-2:2 in Dortmund alle Spiele gewonnen. Das spricht für Julian und macht Appetit auf mehr!"

Zudem sang Hainer ein Loblied auf Jamal Musiala, der beim enttäuschenden Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar noch zu den besten Spielern gehört hatte. Der Offensivspieler sein "ein absoluter Lichtblick im deutschen Team" gewesen: "Was er als 19-Jähriger alles kann, mit welchem Selbstbewusstsein er aufgetreten ist, das war beeindruckend. Jamal hat auch auf diesem Top-Niveau gezeigt, dass er alle Voraussetzungen hat, um ein Weltstar zu werden!"

Hainer zollte auch Weltmeister Lionel Messi, "der seine Karriere so spektakulär gekrönt hat", und Kylian Mbappé, der in seinem Alter (24) bereits "Maßstäbe" setzen würde, seinen Respekt. "Dieses Finale hatte alles, was den Fußball ausmacht - und es wäre schön, wenn sich die Begeisterung dieses Spiels auch wieder auf Deutschland überträgt. Der FC Bayern ist zudem sehr stolz auf seine Vizeweltmeister Dayot Upamecano, Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Lucas Hernández", ergänzte er.

FC Bayern: Herbert Hainer macht Titel-Ansage

Nun richte sich der Blick aber auf 2023 und die "großen Ziele", sagte Hainer und machte eine Titel-Ansage: "Bei den Männern wollen wir um alle drei Titel mitspielen! Das ist unser Anspruch - das ist überhaupt keine Frage."

Hainer weiter: "Bei den Frauen haben wir gegen Barcelona bewiesen, dass wir auch auf europäischem Top-Niveau mithalten können. Und bei den Basketballern wollen wir Deutscher Meister werden sowie den Pokal gewinnen. Das ist eine Kampfansage an Alba Berlin - ganz klar!"

Der FCB-Boss wünscht sich für das neue Jahr, "dass es so weitergeht: Wir wollen Titel holen und unsere Fans begeistern."