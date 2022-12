FC Bayern München, News und Gerüchte: Stinkstiefel? Benjamin Pavard wehrt sich gegen Vorwürfe

Benjamin Pavard vom FC Bayern München steht öffentlich in der Kritik - das will er so offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Hasan Salihamidzic hat sich unter anderem zur Situation im Tor geäußert. Randal Kolo Muani wurde offenbar beim FCB angeboten. Aktuelle News und Gerüchte zu den Bayern.

FC Bayern, News: Benjamin Pavard wehrt sich gegen Vorwürfe

Die WM 2022 in Katar geriet für Benjamin Pavard zum mittelschweren Desaster. Der Verteidiger des FC Bayern verlor nicht nur seinen Platz in der Defensive von Titelverteidiger Frankreich, sondern wurde in den Medien auch noch heftig attackiert: Er solle im Team für Unruhe gesorgt und Interna an die Presse durchgesteckt haben.

Das will Pavard offenbar nicht auf sich sitzen lassen. Wie die tz berichtet, hat sich sein Umfeld nun gegen die Vorwürfe gewehrt. In der Tat gibt es Video-Aufnahmen vom Finale, die zeigen, dass Pavard Nationaltrainer Didier Deschamps, mit dem er sich angeblich verkracht haben soll, nach dem Spiel umarmte. Laut Sport1 soll er seine Mitspieler nach dem verlorenen Endspiel aufgemuntert haben, darunter auch Bayern-Kollege Kingsley Coman.

Seine Zeit beim FC Bayern könnte so oder so bald an ein Ende kommen. Dass der 26-Jährige wechseln will, wurde bereits vermeldet, sein Vertrag läuft noch bis 2024. "Wir haben große Ziele und werden versuchen, dieses Thema frühzeitig zu lösen - egal in welche Richtung. Wir müssen sehen, was für beide Seiten das Beste ist", sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic in der Sport Bild.