FC Bayern, News und Gerüchte: Monaco-Trainer Philippe Clement spricht über Nübel-Gerüchte

Monaco-Trainer Philippe Clement spricht über eine mögliche Rückkehr von Alexander Nübel zum FC Bayern. Real Madrid soll derweil einen Transfer von Alphonso Davies konkretisieren. Alle News und Gerüchte rund um den FCB findet Ihr hier.

FC Bayern, News: Monaco-Trainer spricht über Nübel

Philippe Clement, Trainer der AS Monaco, hat sich gelassen zu den möglichen Abgängen von Alexander Nübel und Innenverteidiger Benoît Badiashile geäußert. "Sie sind hier beim Training und haben ihren Fokus hier. Sie tun alles, was sie für die Mannschaft tun müssen", sagte der 48-Jährige gegenüber der L'Equipe.

"Es kommt auf die Situationen an, ob sie für den Verein interessant sind oder nicht. Das Wichtigste für mich ist, dass die Spieler mit dem Kopf hier sind, und das ist der Fall", so der Monaco-Coach weiter.

Dass es Interesse anderer Klubs an seinen Spielern gebe, sei für Clement nicht überraschend: "Ich bin jetzt seit elf Monaten in Monaco und in den vergangenen sechs Monaten gab es großes Interesse an vielen Spielern. Das ist nichts Neues, weil es ein Projekt mit vielen jungen Spielern ist, daher gibt es auch Interesse auf dem Transfermarkt. Als Trainer ist man immer froh, wenn der Transfermarkt zu Ende geht. Wir werden sehen."

Nübel wird vor allem mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Der Keeper ist vom deutschen Rekordmeister bis Juni 2023 an die AS Monaco verliehen, soll aber aufgrund der Verletzung von Stammtorhüter Manuel Neuer an die Isar zurückkehren. An Badiashile soll derweil der FC Chelsea interessiert sein.