Eintracht Frankfurts Stürmer Randal Kolo Muani: Auf dem Weg zum neuen Star der Bundesliga

Randal Kolo Muani hat bei Eintracht Frankfurt voll eingeschlagen und gilt als aufregendster Stürmer der Liga. Dabei musste Muani einen eher ungewöhnlichen Weg gehen - der ihm aber auch in Zukunft noch helfen könnte.

Keine andere Nation hat in den letzten zehn, 15 Jahren den europäischen Markt so mit Talenten geflutet wie Frankreich. Die Qualität der Nachwuchsausbildung der Franzosen ist in Europa unerreicht, weltweit kann da allenfalls noch Brasilien einigermaßen mithalten.

Die schiere Masse an 16-, 17-, 18-Jährigen aus Frankreich, die schon im Profifußball zu Hause oder in anderen Ländern Fuß gefasst haben, ist geradezu sensationell und gilt als Musterbeispiel für das, was sich der Deutsche Fußball-Bund mit dem DFB Campus nun endlich auch (wieder) auf die Fahnen geschrieben hat.

Dabei beschreiten die Franzosen einen ziemlich ungewöhnlichen Weg, versammeln die besten Spieler schon im Alter von 14 und 15 Jahren an zentralen Standorten im Land und lassen die Jugendlichen lediglich am Wochenende für die anstehenden Pflichtspiele wieder zurück in ihre Klubs.

Die Wochentage verbringen die besten Talente einer Region an einer Art Stützpunkt. Das hebt automatisch das Trainingsniveau, das die Spieler dann wiederum an den Wochenenden in ihren Klubs bestätigen sollen.

Randal Kolo Muani nutzt den zweiten Bildungsweg

Randal Kolo Muani war nie einer dieser Spieler. Der Franzose mit kongolesischen Wurzeln hat nie ein Nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen, fiel in seiner Kindheit und Jugendzeit offenbar durchs Raster. Dabei wären die Voraussetzungen gar nicht so schlecht gewesen: Muani ist in Bondy geboren, einer kleinen Trabantenstadt im Speckgürtel von Paris.

Wie fast überall in der Metropolregion der französischen Hauptstadt wird hier in den Käfigen und auf Beton Fußball gespielt und die Besten schaffen es früher oder später raus aus der rauen Umgebung und hinein in eines der Fußballinternate der Hauptstadt. So wie Kylian Mbappé, nur 15 Tage nach Muani Ende 1998 geboren und ebenfalls in Bondy aufgewachsen.

Aber während Mbappé schon als Kind entdeckt und sofort in Frankreichs Fußball-Kompetenzzentrum nach Clairefontaine geschickt wurde, um dann später mit nur 16 Jahren für die AS Monaco in der Ligue 1 zu debütieren, versandete Muanis Talent beinahe in kleineren Klubs der Umgebung.

Erst in der Jugendabteilung des FC Nantes kam Muani in Kontakt mit einigermaßen professionellen Strukturen, konnte sich zunächst aber weder im höchsten Jugendbereich noch in der zweiten Mannschaft durchsetzen und wurde in die viertklassige Championnat National 2 versetzt zu US Boulogne. Da war Kylian Mbappé bereits Weltmeister und längst viel mehr als das verheißungsvollste Talent des globalen Fußballs.

© imago images Randal Kolo Muani hat bei der Eintracht voll eingeschlagen.

Randal Kolo Muani von "halb Europa gejagt"

Erst nach der Rückkehr nach Nantes machte Muani den gewünschten Entwicklungsschritt und spielte sich nach und nach in den Fokus zumindest der französischen Öffentlichkeit - und in die Notizbücher der Scoutingabteilung europäischer Topklubs.

"Halb Europa" habe Muani gejagt, erklärte Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche. Krösche und Eintrachts gerne übersehener Kaderplaner Ben Manga wollten den Spieler schon vor der abgelaufenen Saison nach Frankfurt holen, mussten aber noch ein paar Wochen warten und im Hintergrund weiter Überzeugungsarbeit leisten. Im Frühjahr war es dann aber so weit und die Eintracht holte Muani letztlich sogar ablösefrei aus Nantes in die Bundesliga.

"Wir haben ihm erklärt, was Eintracht Frankfurt ist, was das für ein Klub ist, welche Bedeutung er hat. Wie unser Weg in der Zukunft aussehen soll, wie wir Fußball spielen wollen", sagte Krösche damals. "Wir haben ihm erklärt, wie wir ihn weiterentwickeln wollen, dass er ein Teil unserer Zukunft sein soll und wir ihm helfen wollen, ein noch besserer Spieler zu werden. Einer der Topspieler in Europa!"

Ein ziemlich hoch gegriffener Plan, der aber auch in der langen Vertragslaufzeit mit dem Spieler dokumentiert wurde: Muani unterschrieb gleich für fünf Jahre in Frankfurt. Und nach den ersten Monaten in Deutschland, im neuen Klub und in einer neuen Liga deuten sich schon jetzt zwei Dinge an: Krösche hat wohl gar nicht so sehr übertrieben mit seiner Einschätzung, dass Muani einer der besten Spieler Europas werden könnte. Und ein Verbleib Muanis über die vollen fünf Jahre in Frankfurt erscheint angesichts der rasanten Entwicklung des Spielers kaum vorstellbar.

Es hagelt Fünfer! Die Top-Transfers der Bundesligisten im Check © getty 1/37 Die ersten zehn Bundesliga-Spiele sind bereits absolviert. Höchste Zeit, auf die Neuzugänge der 18 Bundesligisten zu schauen und diese auf Herz und Nieren zu prüfen. SPOX hat sich die Top-Transfers aller Klubs angeschaut und den Check gemacht. © getty 2/37 VfL Bochum – PHILIPP HOFMANN (ablösefrei vom Karlsruher SC): Ballerte in der vergangenen Saison beim Karlsruher SC alles kurz und klein, weshalb man sich in Bochum entschied, ihm die Nachfolge für den abgewanderten Polter anzuvertrauen. © getty 3/37 In einer überfordert wirkenden Bochumer Mannschaft ist er einer der wenigen Lichtblicke. Hinter Simon Zoller erzielte er die meisten Bochumer Tore in dieser Spielzeit, im Pokal war er sogar schon an drei Treffern direkt beteiligt. Note: 3. © getty 4/37 FC Schalke 04 – RODRIGO ZALAZAR (1,5 Mio. Euro von Eintracht Frankfurt): Spielte schon in der vergangenen Saison für die Königsblauen, letztlich zog S04 die Kaufoption und verpflichtete den Uruguayer fest. © getty 5/37 Von seiner Klasse ist aktuell aber kaum noch etwas zu sehen. Der Verein soll mit der Einstellung des Spielmachers nicht zufrieden sein, zudem soll es athletische Defizite geben. Derzeit fehlt er ohnehin wegen eines Mittelfußbruches. Note: 5. © getty 6/37 Bayer 04 Leverkusen – ADAM HLOZEK (13 Mio. Euro von Sparta Prag): Mit großen Vorschlosslorbeeren kam der Stürmer aus Tschechien zu den Leverkusenern, von seinem Talent ließ er aber in der laufenden Spielzeit noch nicht wirklich viel durchblicken. © getty 7/37 13 Pflichtspiele stehen für Hlozek zu Buche, wobei er nur ein einziges Mal netzte. Nachdem er in den ersten Partien noch in der Startelf gestanden hatte, kommt er derzeit – auch unter Xabi Alonso – nur als Joker für wenige Minuten zum Einsatz. Note: 5. © getty 8/37 Hertha BSC – WILFRIED KANGA (4 Mio. Euro von den Young Boys Bern): Auch für den Mittelstürmer von der Elfenbeinküste startete das Hertha-Engagement holprig. In neun Spielen gelang ihm noch keine einzige Torbeteiligung. © getty 9/37 Bei der Hertha will man dennoch weiter auf ihn setzen. "Willy hatte gegen RB wieder gute Aktionen", sagte Trainer Sandro Schwarz. "Natürlich braucht er sein Tor. Aber ich bin sicher, dass dieses Tor kommt. Ich fühle das." Note: 4,5. © getty 10/37 VfB Stuttgart – JOSHA VAGNOMAN (3,5 Mio. Euro vom Hamburger SV): Die Saison läuft bislang noch überhaupt nicht nach dem Geschmack des Rechtsverteidigers. Nur in fünf der zehn Bundesligaspielen stand er auf dem Platz. © getty 11/37 Das liegt einerseits an seiner Gelb-Rot-Sperre, welche er sich im Spiel gegen Schalke abholte und zum anderen an seinem Knochenödem, an welchem er aktuell leidet. Aber: Auch zuvor waren seine Leistungen nicht immer berauschend. Note: 4. © getty 12/37 VfL Wolfsburg – JAKUB KAMINSKI (10 Mio. Euro von Lech Posen): Der Pole hat bei den Wölfen noch unter Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Zwar durfte er zuletzt vermehrt von Beginn an ran, seine Ausbeute ist aber mehr als ausbaufähig. © getty 13/37 Ein Tor und einen Assist steuerte der Stürmer in zehn Einsätzen bei – für einen Zehn-Millionen-Mann ist das zu wenig. Immerhin durfte er im vergangenen Spiel gegen Gladbach zum ersten Mal in der Bundesliga über 90 Minuten ran. Note: 5. © getty 14/37 FC Augsburg – ARNE MAIER (5 Mio. Euro von Hertha BSC): Kam vor der Saison 21/22 per Leihe und wurde im Sommer fest verpflichtet. Hatte zu Beginn noch einen Stammplatz im Mittelfeld, in den letzten vier Spielen absolvierte er aber keine Minute mehr. © getty 15/37 Das liegt vor allem daran, dass er im 4-4-2-System von Trainer Enrico Maaßen keinen Platz findet, zum anderen waren seine Leistungen alles andere als überragend. Aktuell zudem wegen muskulärer Probleme außen vor. Note: 5. © getty 16/37 FSV Mainz 05 – ANGELO FULGINI (6 Mio. Euro von Angers SCO): Auch er kam für die für Mainzer Verhältnisse relativ hohe Ablöse von sechs Millionen Euro zu den 05ern, ausgezahlt hat sich das für den FSV aber bislang noch nicht wirklich. © getty 17/37 In seinen Auftritten wusste Fulgini nur selten zu überzeugen, unter Coach Bo Svensson sitzt er deshalb meist nur auf der Bank. "Natürlich können wir sehen, dass eine Steigerung kommen muss", konstatierte Svensson zuletzt. Note: 5. © getty 18/37 RB Leipzig – DAVID RAUM (26 Mio. Euro von der TSG Hoffenheim): Mehrere Top-Klubs bemühten sich im Sommer um die Dienste des Linksverteidigers, letztlich waren es die Bullen, die den Zuschlag bekamen und Raum aus Hoffenheim verpflichteten. © getty 19/37 Eine echte Verstärkung ist der 24-Jährige aber noch nicht. Seine gefürchteten Flankenläufe kommen zu selten, nur ein mickriges Tor bereitete er bislang vor. Aber: Seit der Übernahme durch Marco Rose geht die Leistungskurve bei ihm nach oben. Note: 5. © imago images 20/37 Werder Bremen – JENS STAGE (4 Mio. Euro vom FC Kopenhagen): Durfte in den ersten vier Bundesliga-Partien noch starten, seitdem nimmt seine Spielzeit aber kontinuierlich ab. Lediglich 36 Minuten durfte er in den letzten drei Spielen ran. © getty 21/37 Das könne sich jedoch schnell wieder ändern. "Mit der aktuellen Situation geht Jens sehr gut um", berichtete Werders Profifußball-Leiter Clemens Fritz kürzlich. "Er gibt Gas und sorgt für einen hohen Konkurrenzkampf." Note: 4. © getty 22/37 Borussia Dortmund – KARIM ADEYEMI (30 Mio. Euro von RB Salzburg): Mit dem FC Bayern, dem FC Liverpool und Arsenal gab es im Sommer einige hochkarätige Interessenten, der Stürmer entschied sich aber bewusst für einen Wechsel zum BVB. © getty 23/37 Bei den Schwarz-Gelben ist Adeyemi aber noch nicht angekommen. Hier und da blitzt in diversen Einzelaktionen sein Talent durch, Top-Leistungen ruft er aber viel zu selten ab. Zuletzt gab es sogar eine Schelte von Coach Edin Terzic. Note: 5. © getty 24/37 1. FC Köln – STEFFEN TIGGES (1,3 Mio. Euro von Borussia Dortmund): Wurde zu Beginn der Saison nur spärlich von Trainer Steffen Baumgart eingesetzt, mittlerweile aber ist der Ex-Dortmunder im Team angekommen und überzeugt. © getty 25/37 Erst jüngst erzielte er gegen den FC Augsburg zwei Treffer, zuvor war er bereits gegen seinen Ex-Verein und in der Europa League gegen Nizza erfolgreich. Könnte für die Kölner der Nachfolger für Anthony Modeste werden. Note: 3. © getty 26/37 Borussia Mönchengladbach – NATHAN NGOUMOU (8 Mio. Euro vom FC Toulouse): Stolze acht Millionen Euro ließ sich Gladbach den Außenstürmer kosten, wirklich integriert ist Ngoumou im Spiel der Fohlen aber noch nicht. © getty 27/37 Nur in zwei Begegnungen durfte er von Beginn an ran, meistens muss er seine Qualitäten als Joker unter Beweis stellen. Geglänzt hat er dabei noch nicht. In seinen sieben Spielen verzeichnete er keine einzige Torbeteiligung. Note: 4,5. © getty 28/37 Eintracht Frankfurt – MARIO GÖTZE (3 Mio. Euro von PSV Eindhoven): Groß waren die Erwartungen an den entscheidenden WM-Torschützen von 2014, bislang kann man Götzes Start in Frankfurt als überdurchschnittlich gut bezeichnen. © getty 29/37 Zwar beteiligte er sich bislang "nur" an vier Toren, im Eintracht-Angriffsspiel von Coach Oliver Glasner nimmt der 30-Jährige aber dennoch eine wichtige Rolle ein. Das zahlt sich aus: In 16 von 17 möglichen Spielen stand er auf dem Platz. Note: 2,5. © getty 30/37 TSG Hoffenheim – STANLEY NSOKI (12 Mio. Euro vom FC Brügge): Bei den Hoffenheimern trat der Franzose die Nachfolge von Bayern-Leihgabe Chris Richards an – und bislang liefert der Innenverteidiger sehr ordentliche Leistungen ab. © getty 31/37 Nach einer Muskelverletzung musste er seinen Platz zwar zwischenzeitlich an Akpoguma abtreten, in den vergangenen beiden Spielen stand er aber wieder in der Startelf. Hat seinen Anteil an der starken TSG-Defensive, die nur zehn Tore kassierte. Note: 2,5. © getty 32/37 SC Freiburg – RITSU DOAN (8,5 Mio. Euro von PSV Eindhoven): Beim SC wahlweise als hängende Spitze oder Rechtsaußen eingesetzt, gehört der Japaner seit seiner Ankunft zum festen Bestandteil des Teams von Christian Streich. © getty 33/37 Sein BL-Debüttreffer gelang gleich im ersten Saisonspiel gegen den FC Augsburg, seitdem sind drei weitere Treffer sowie zwei Assists wettbewerbsübergreifend dazugekommen. Bislang absolvierte er jedes einzelne SC-Pflichtspiel. Note: 2. © getty 34/37 FC Bayern München – SADIO MANÉ (31 Mio. vom FC Liverpool): Groß war die Vorfreude bei den Bayern, mit dem Senegalesen einen "echten Star" nach München gelotst zu haben. Doch Mané konnte die Freude bis dato nur bedingt bestätigen. © getty 35/37 Nach gutem Start durchgeht der Stürmer aktuell ein kleines Formtief. Direkte Konkurrenten wie Choupo-Moting und Gnabry liefern aktuell starke Leistungen ab, der Stammplatz des Superstars könnte daher ins Wackeln geraten. Note: 4. © getty 36/37 Union Berlin – JORDAN SIEBATCHEU (6 Mio. Euro von den Young Boys Bern): Für vergleichsweise viel Geld wurde der US-Amerikaner aus der Schweiz geholt. Und der Stürmer zahlt das bislang zurück uns ist einer der Hauptgründe für den Union-Höhenflug. © getty 37/37 In der laufenden Saison stand Siebatcheu bereits in 13 Partien auf dem Rasen, nur das Spiel gegen die Bayern verpasste er verletzungsbedingt. Dabei erzielte er vier Treffer, drei weitere Tore breitete er vor. Bislang ein Gewinn für Union. Note: 2,5.

Randal Kolo Muani: Einer der aufregendsten Spieler der Liga

Kolo Muani jedenfalls hat in Frankfurt voll eingeschlagen und setzt damit die Reihe an herausragend guten Transfers der Eintracht fort. Die Zahlen sind das eine, sie sprechen eine leicht verständliche Sprache.

Nach nur elf Bundesligaspielen steht Muani in seiner ersten Saison überhaupt in Deutschland bei zwölf Scorerpunkten. Kein anderer Spieler der Liga bereitete nach einem guten Drittel der Saison mehr Tore vor als Muani (neun) und nur wenige spielen einen aufregenderen Fußball als der 23-Jährige.

Muanis Spiel ist von Tempo und Geschicklichkeit geprägt, von einer fast schon unverschämten Leichtigkeit und jener Intuition und Improvisation, die jungen Spielern in den Talentschmieden gerne abtrainiert wird. Muanis Bewegungen entsprechen nicht immer der Konvention, sind damit aber unglaublich schwer zu lesen oder zu antizipieren für den Gegner.

Sein Trainer Oliver Glasner scheint überzeugt, dass die überbordende Kreativität seines Spielers eben genau daher rührt, dass dieser nie in einem Leistungszentrum ausgebildet und entsprechend erzogen wurde. Sondern immer sein eigener Meister sein durfte und Dinge - in den unterklassigen Klubs und Ligen - auch einfach mal ausprobieren konnte.

Randal Kolo Muani: Defizite im Torabschluss

Nun passt sich Muani scheinbar mühelos allen neuen Gegebenheiten an und bildet zusammen mit Mario Götze, Jesper Lindström und Daichi Kamada eine Linie dahinter die aktuell spektakulärste Angriffsreihe der Liga.

Auf der Suche nach frischen Gesichtern nach den Abgängen von Robert Lewandowski und Erling Haaland aus der Bundesliga und angesichts des anhaltenden Formtiefs von Leverkusens Patrik Schick ist Muani schnell nach vorne geprescht und besetzt derzeit eine dieser Lücken. Der eine oder andere spricht jetzt schon vom besten Gesamtpaket eines Angreifers in der Bundesliga und fühlt sich erinnert an Leipzigs Christopher Nkunku.

Auch so ein Spieler aus der Pariser Peripherie, nur ein paar Kilometer von Muanis Heimatstädtchen entfernt geboren. Und aktuell wohl tatsächlich der beste Angreifer der Bundesliga. Nkunkus Entwicklung ist ein Paradebeispiel für eine stete Karriereplanung und damit ein Rollenmodell auch für Muani. Der zeigt unter anderem noch ein paar ähnliche Defizite wie Nkunku in seinen ersten Monaten in Deutschland, besonders beim Torabschluss.

Zuletzt gegen Dortmund wurde das wieder deutlich, als sich Muani dank seiner schnellen Auffassungsgabe und seiner Dribbelstärke gleich mehrfach in beste Abschlusspositionen brachte, dann aber vor dem Tor nicht kalt genug abschloss oder die Ruhe behielt.

"Die Torchancen zeigen, wo er noch sehr viel Potenzial hat", sagt Glasner. "In Leverkusen war es die gleiche Situation. Dann schießt er drauf und trifft nur den Torhüter. Ihm fehlt noch die Ruhe, das ist ganz klar auf der Agenda." Aber das dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Muani sich auch in diesem Bereich auf internationales Topniveau bringt.

Randal Kolo Muani: Seine Karrierestationen