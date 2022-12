FC Bayern München, News und Gerüchte: Transfer von Alexander Nübel "sehr unwahrscheinlich"

Der FC Bayern München soll bis Mitte der Woche eine Entscheidung im Transferpoker um Alexander Nübel treffen wollen. Ottmar Hitzfeld findet, dass Thomas Müller beim DFB-Team weitermachen sollte. Die WM 2022 in Katar ist für den Rekordmeister alles andere als gut verlaufen. Hier gibt es News und Gerüchte zum FCB.

FC Bayern München, Gerücht: Naht eine Entscheidung bei Alexander Nübel?

Der FC Bayern München will noch bis Mitte dieser Woche abwarten, ob eine Einigung mit Alexander Nübel und der AS Monaco möglich ist. Sollte das nicht der Fall sein, werden sie andere Optionen in Betracht ziehen. Das berichtet der kicker.

Passend dazu schreibt die tz von Gesprächen, die für Anfang dieser Woche angesetzt wären. Darin soll es um die sportliche Perspektive des Torhüters gehen. Eine Rückkehr sei zum jetzigen Zeitpunkt aber "sehr unwahrscheilich". Vor allem die Nübel-Seite könne sich das nicht vorstellen, solange Toni Tapalovic immer noch Torwarttrainer ist.

Mehrere Medien berichteten in den letzten Tagen, dass das Verhältnis zwischen ihm und Nübel angespannt sei. Dem Bericht zufolge habe Neuer zudem keinerlei Intention, seinen Nummer-eins-Status aufzugeben. Nübel hingegen wolle einen fairen Wettbewerb, wenn er sich für den FC Bayern entscheiden sollte.

Wenn es zu keiner Einigung kommt, könnte laut der Zeitung sogar eine endgültige Trennung Thema werden. Plan B für den FCB sei Yassine Bounou, der für Marokko eine herausragende WM spielte. Auch Yann Sommer werde diskutiert.

