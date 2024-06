BVB, News und Gerüchte: Emotionale Rede! Droht Borussia Dortmund ein Trainerbeben?

© getty

BVB, Gerücht: Wilde Spekulationen um Edin Terzic

Nach dem Erreichen des Champions-League-Finals und der starken Leistung gegen Real Madrid schien die Trainerfrage beim BVB erstmal geklärt zu sein. Doch nun gibt es neue Spekulationen rund um Edin Terzic. Wie die Bild erfahren haben will, sei der 41-Jährige unzufrieden mit der Wertschätzung seiner Arbeit. Besonders der Unterschied zwischen dem Lob, das Terzic im Ausland für seinen Königsklassen-BVB erhält, und der Kritik, die er national für den Bundesliga-Fußball (5. Platz) einstecken muss, sei auffällig.

Der Dortmund-Trainer habe deshalb auch einen sehr großen Markt in England. So sollen Manchester United und Leicester City seinen Namen auf der Liste stehen haben. Terzic habe zuletzt zwar immer wieder bekannt, dass er solange BVB-Trainer bleibe, wie man ihn auf dieser Position behalten wolle. Doch nach dem verlorenen Finale gegen Madrid habe er eine sehr emotionale Rede in der Kabine gehalten, die bei einigen BVB-Profis wie eine Abschiedsrede angekommen sein soll.

Zusätzlicher Druck soll durch Nuri Sahin entstehen. Der 35-Jährige habe signalisiert, dass er Optionen im Ausland für einen Cheftrainerposten besitze und es ihn reize, schnellstmöglich wieder Verantwortung zu übernehmen. Die Führungsetage von Borussia Dortmund habe damit kein Problem, wünsche sich aber die nötige Geduld. Im Moment sei es der Plan, mit der aktuellen Konstellation in die neue Saison zu gehen.

Einen neuen Vertrag für Terzic gebe es vorerst aber nicht. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken habe etwaige Vorstöße mindestens bis Herbst auf Eis gelegt, um sich ohne Zeitdruck ein Bild von der Situation zu machen.