BVB, News und Gerüchte: Marco Reus liegt offenbar Vertragsangebot vor - Jude Bellingham sorgt für Geldregen bei Borussia Dortmund

BVB, Gerücht: Geldregen dank Jude Bellingham von Real Madrid

Schon vor dem Champions-League-Finale war durchgesickert, dass der BVB auch bei einer Niederlage gegen Real Madrid Grund zur Freude hat. Der Grund: Jude Bellingham.

Die Sport Bild hatte damals berichtet, dass Borussia Dortmund 1,5 Millionen Euro an Bonuszahlungen erhalten würde, wenn Bellingham mit den Königlichen den Henkelpott gewinnt. In einem neuen Bericht des Blatts ist nach dem tatsächlichen Eintreten einer BVB-Pleite nun sogar von einer Nachzahlung in Höhe von 4,5 Millionen Euro die Rede.

Die spanische Meisterschaft brachte der Borussia bereits rund fünf Millionen Euro ein. Außerdem kommen die Beträge hinzu, die durch Bellinghams Spielzeit erreicht worden sind. Diese sollen sich auf knapp zehn Millionen Euro belaufen.

Die Boni hatte Borussia Dortmund vor rund einem Jahr ausgehandelt, als Bellingham für eine Sockelablöse von 103 Millionen Euro nach Madrid gewechselt war. Die Summe kann auf noch 134 Millionen Euro ansteigen.

Übrigens: Der Sieg in der Königsklasse hätte dem BVB eine ähnliche Summe eingebracht, der Gewinner erhält ungefähr 4,5 Millionen Euro mehr als der Verlierer.