BVB, News und Gerüchte: "Erster Volltreffer!" Abwehrspieler von Borussia Dortmund wechselt in die Schweiz

BVB, Transfers: Abwehrspieler wechselt von Borussia Dortmund in die Schweiz

Abwehrspieler Antonios Papadopoulos verlässt den BVB nach drei Jahren. Der Innenverteidiger, dessen Vertrag bei den Schwarzgelben ausläuft, schließt sich ablösefrei dem Schweizer Erstligisten FC Lugano an. Sein neuer Klub kündigte Papadopoulos als "ersten Volltreffer im Hinblick auf die Saison 2024/25" an.

Papadopoulos wechselte 2021 vom Halleschen FC zur Borussia. Dort kam er vornehmlich in der Reserve zum Einsatz, den dauerhaften Sprung in den Profikader schaffte der 24-Jährige nicht. In der vergangenen Saison kam er auf zwei Einsätze in der Bundesliga.

Luganos Sportchef Carlos da Silva sagte über seinen Neuzugang: "Er ist ein sehr zweikampfstarker Spieler, der über eine solide Fußballausbildung verfügt. Er hat Erfahrungen in der dritten deutschen Liga gesammelt, aber auch einige Spiele mit der ersten Mannschaft von Borussia Dortmund in der Bundesliga und in der Champions League bestritten. Seine natürliche Rolle ist die des Innenverteidigers. Er kann in einer Dreier- oder Viererabwehrkette spielen, kann aber auch als Sechser im Mittelfeld eingesetzt werden. Wir sind froh, dass wir ihn von unserem Projekt überzeugen konnten."